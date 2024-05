A MALÉV-nak nem kellett 1 órája

Az eltűnt Pilóta keksz nyomában

A magyar édességek között több olyan is van, ami időt álló, nemzedékekről nemzedékekre népszerű. Ezek közé tartozik a Pilóta keksz is. Mondhatnánk hungarikumnak számít, de nincs a hungarikumok listáján. Írásunkban a keksz életútját próbáltuk körbejárni, és választ kapni arra, miért is Pilóta a Pilóta.

Agárdy Csaba Agárdy Csaba

Forrás: regenytar.hu

A kezdetek megismeréséhez egészen 1880-ig kell visszamennünk az időben, ugyanis ekkor állították üzembe a Győri Keksz gyárának elődjét, az ország első kekszgyárát, amelyet Bach Hermann győrszigeti gőzmalmából alakítottak át. A gyár az 1890-es években Koestlin Lajos tulajdonába került, aki ebben az időben települt át bregenzi kekszgyárának összes berendezésével Magyarországra. Ekkor kekszeket, kétszersülteket, ostyát és mézeskalácsot készítettek. A legrégebbi sikerterméke a gyárnak az Albert keksz 1912 óta, később cukorkákkal és csokoládéval is bővült a gyár termékpalettája. Tartja magát az az ismeret, hogy a Pilótát 1960-tól gyártják, és hogy egy véletlennek köszönheti létét. A hatvanas években Telekesi József termelési vezető meghatározó személy volt a Győri Keksznél, és általában ő kezdeményezte, és döntötte el a termékfejlesztés legfontosabb elemeit. A II. világháború során (egyébként a Győri Keksz a háború alatt hadiüzemként működött) a vadász- és bombázópilóták túlélőcsomagjai tartalmaztak kekszet és csokoládét – elképzelhető, hogy ez az ötletadó, ebből a két „alapanyag” házasságából jött létre a Pilóta. Néhai Halbritter Mátyás, volt igazgató dokumentációjában viszont az olvasható, hogy a gyár már 1943-ban gyártott „Pilótakeksz” nevű terméket. A német hadseregben sok fiatal magyar szolgált pilótaként, így a név a bátorítás vagy a tisztelet jele lehetett. De olyan elképzelés is létezik a névadás kapcsán, hogy a hagyományos, régi recept szerint a felső kekszlap tetejére egy aprócska adag gyümölcszselé került, ami épp úgy festett, mint egy repülőgép, amelynek tetején egy pilóta ül. Egy másik forrás szerint Horváth Ernő főművezető és Töreki Sándor művezető teremtette meg a mai, két linzerből és kakaótöltelékből álló formát a 80-as években. (Az eredeti recept azonban úgy fest, mintha a nagymama konyhaszekrényéből bújt volna elő, 1959-ben írhatták, és a vaníliás kifli hozzávalóit örökítette meg a tinta.) Ez a megsárgult recept lett az alap, a gyártásfejlesztő – később főosztályvezető – Horváth Emil számára. Az újításokért rendszerint hat százalék járt a nyereségből, de a Pilóta kekszre tizenkét százalékot irányzott elő a vállalat feladatterve. A végén olyan jól sikerült a dolog, hogy a jutalék kiverte volna a biztosítékot, így le kellett mondaniuk róla. Forrás: Facebook Több furcsaság is történt a Pilóta keksz életében. Ki gondolná, hogy pont a nemzeti légitársaság, a MALÉV kosarazta ki őket. A MALÉV a ’60-as évek elején megkereste a Győri Kekszet, mert szeretett volna egy viszonylag olcsó finomságot beépíteni az utascsomagba. A légitársaság végül drágállotta és visszautasította a „Pilótát”, de a gyár elkezdte belföldön forgalmazni az édességet, aminek a csomagolásán megmaradt a repülő. A 2023-as év is tartogatott meglepetést a Pilóta rajongóknak. Amire korábban nem volt példa, hiánycikk lett az áru. A gyártó a székesfehérvári Mondelez Hungaria Kft. (A Győri Keksz gyárát elsőként privatizálták az édesipari gyárak közül 1991-ben, először a brit United Biscuits, majd 2000-ben a Danone 2007-ben a Kraft Foods lett a Győri Keksz tulajdonosa, ekkor végleg áthelyezték a Pilóta gyártását Székesfehérvárra. 2012-től végül a Mondelez International a Győri Keksz tulajdonosa.) az alapanyag- és csomagolóanyag-hiányra panaszkodott. A Pilóta keksz gyártását 2002 októberében állították le. Ez lett volna a kisebbik baj, komolyabb probléma volt az, hogy amikor 2023 májusában visszatért a piacra a Pilóta, háromszorosába került, mint akkor, amikor hiánycikk lett. Ennek következtében szinte luxuscikk lett a klasszikus Pilóta keksz. Talán ezért is van létjogosultsága annak, hogy írásunk végén egy tuti Pilóta keksz receptet bocsássunk szabad felhasználásra. Úgy gondoljuk, hogy győri laptársunk, a Kisalföld megbízható forrásnak számít Pilóta keksz ügyben. Lássuk tehát a receptet! Hozzávalók: 400 g finomliszt, 200 g vaj, 100 g porcukor, 1 db egész tojás + 1 sárgája, 1 ek méz, 1 kk vaníliakivonat, nagy csipet só, 2 ek sötét Holland kakaópor Krémhez: 150 g vaj, 3 ek Holland kakaópor, 2 ek rum, 3 tk mogyorókrém, 50 g kristálycukor, 1 cs. vaníliáscukor Elkészítés: először a keksz tésztáját gyúrjuk be, mert pihentetnünk kell. A lisztet a vajjal gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk kézzel vagy késes robotgéppel, ezután hozzáadjuk a cukrot, sót, vaníliát, mézet és a tojásokat. Gyorsan kidolgozzuk, majd ketté osztjuk. A feléhez hozzáadjuk még a kakaóport és beledolgozzuk. Mindkét színű gombócot a hűtőbe tesszük 1 órára. Ezután jöhet a krém, amihez a vajat és a cukrokat habosra keverjük egy kézi mixerrel, majd hozzáadjuk a mogyorókrémet, rumot és a kakaóport, szintén hűtjük. A tésztát egyesével 3-4 mm-re kinyújtjuk, alaposan lisztezzük, 5-6 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki belőle és sütőpapíros tepsin 7 perc alatt megsütjük, 180 fokon. Miután kihűlt a krémmel összeragasztjuk őket és másnapig pihentetjük. A receptben használt mennyiségből 35 kekszet sütöttünk. Forrás: divany.hu, magyrabrands.hu, gyorikesz.hu, hamuesgyemant.hu

