Véget ért a gólyatábor, hétfőn már sulikezdés

Befejeződött a Széchenyi István Gimnázium kétnapos gólyatábora. A keddet az iskolában, illetve az élményfürdőben, a szerdát pedig a Szalki-szigeti kempingben töltötték a diákok.

Balogh Dávidtól, a Széchenyi gimnázium diákönkormányzatának patronáló tanárától megtudtuk, minden a legnagyobb rendben zajlott, problémát csak az okozott, hogy a tornateremben, ahol keddről szerdára virradóra aludtak a diákok, nagy volt a meleg, szaunai színvonal volt, de ezt a problémát is megoldották a jelenlévő tanárok segítségével, a tanulókat az iskola szellősebb, hűvösebb helyein helyezték el.

A résztvevők nagy lelkesedéssel végezték el a különböző feladatokat, amiből volt bőven, tizenkét száraz és tizenkét vizes. Csak a rend kedvéért: az első helyen a pontversenyben a Világoskék csapat végzett, a Rózsaszín és a Piros alakulatok előtt. A programban gólyaépítés is volt, ennek a győztese, a Szürke csapat különdíjban részesült.

A diákok között ott volt Mózes Márk és Piszmann Sándor is, akik ötödikes koruk óta a Széchenyiben tanulnak, osztálytársak, most kilencedikesek lettek, így ők is jogosulttá váltak a gólyatáborban való részvételhez. Abban egyetértettek, hogy jók voltak a programok, remekül érezték magukat. A strandfocit élvezték a legjobban, mert azt az ő osztályuk, a 9. e nyerte meg.

Kóczián Balázs Kiskőrösről választotta a Széchenyi gimnáziumot a továbbtanulásához, őt hosszú sorban állás közben kaptuk „tollvégre”, az ínycsiklandó illatú paprikás krumpliért küzdött meg. Balázstól megtudtuk, Dunaújvárosban jégkorongozik, ezért mindenképpen itt akart továbbtanulni, eddig ingázott Kiskőrös és Dunaújváros között, most a Rudas kollégium lakója lesz.

– Két nyelvű gimnáziumba akartam menni, de az nincs Dunaújvárosban, viszont úgy hallottam, a Széchenyiben nagyon jó az angoloktatás, ezért választottam ezt az iskolát. Nagyon jó volt minden a gólyatáborban, a tanárok is kedvesek voltak velünk.

De hát mit is mondhat egy újdonsült gólya még az első tanítási nap előtt a leendő tanárairól?