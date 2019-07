Rockházasság metálos módra

A Rockmaraton történetében idén először volt lehetőségük a szerelmeseknek arra, hogy a fesztivál ideje alatt házasodjanak össze.

Az első igenek csütörtökön hangzottak el, majd pénteken, kicsit okulva az első nap nehézségeiből, újabb pár kelt egybe Székely Erika anyakönyvvezető előtt. Ádámszki Katalin és Keresztes Richárd négy éve él boldog szerelemben. Ahogy Kata mondta, náluk minden, még az összeköltözés is nagyon gyorsan történt, így az esküvő is röviddel az eljegyzést követően be lett tervezve. Tavaly voltak először Rockmaratonon és szó szerint beleszerettek a fesztiválba. Mindig is egy különleges esküvőt szerettek volna, így amikor megtudták, hogy idén lehetőségük lesz itt összekötni az életüket, nem is volt kérdés, hogy a Rockmaraton alatt legyen a nagy nap. Szűk családi körben, de stílusosan metál-goth dress code szerint felöltözve házasodtak össze pénteken délben. Az ifjú pár először egyik vendégük zenekarának, a Samasnak a koncetjén, majd este a Rómeó Vérziken ünnepeltek. Mondhatjuk, hogy ez volt a lagzi.

Ásotthalom nincs olyan messze, hogy ne lehessen elugrani a Rockmaratonra házasságot kötni, és bulizni egy jót. Valahogy így gondolhatta Konkoly Tünde és Rózsa Attila is, akik szombaton Horváth Mária anyakönyvvezető előtt fogadtak örök hűséget egymásnak. A fiatal párnak már nem volt akkora szerencséje, mint a többieknek, a szomorkásan szitáló eső bekényszerítette a nászszertartást a VIP sátorba. Hamarosan már elmesélhetik utódjuknak is, hogyan kötötték össze életük fonalát, ugyanis Tünde már szíve alatt hordozza gyermeküket.