Parkolóbővítés, a zöldterületek megtartásával

Csütörtökön adták át a Pannon Polgárőrség új irodáját a Technikum városrészben, ahol Iván László önkormányzati képviselő és Cserna Gábor polgármester a már elkészült és a tervezett fejlesztésekről, beruházásokról is egyeztetett – ezúttal az utcán, a városlakók bevonásával.

Iván László elmondta, a Technikumban élők részéről a legtöbb megkeresés a köztéri italozás megfékezésével, valamint a parkolási gondok megoldásával kapcsolatos. A közterületen történő, gyakorta deviáns viselkedéssel párosuló szeszesital-fogyasztás visszaszorítása érdekében (is) kapott bázist az önkéntes polgárőrszolgálat.

A parkolóhelyek bővítése összetett kérdés, hiszen a városrész viszonylag sűrűn lakott, a társasházak között pedig zöld ligetek találhatók, amelyek élhetőbbé teszik a kerületet. A parkolási gondokat tehát úgy kell orvosolni, hogy egy alapos tervezés után a városrész több pontján is új parkolóhelyeket alakítanak ki, ám közben a zöldfelületet is megőrzik. A képviselő hozzátette, mindez korántsem egyszerű feladat, hiszen az autósok érdekeit össze kell hangolni a parkokért aggódók jogos igényeivel.

E problémakört és az esetleges megoldást is jól szemlélteti a Semmelweis utcánál található háztömbök udvarában kialakult helyzet. Itt találkozott a lakók képviselőivel Cserna Gábor és Iván László.

– Itt is egyre több az autó, sokan már a fák a füves területen állnak meg. Ez senkinek nem jó. Itt megoldást jelenthet, hogy egy észszerű bővítés keretében murvás parkolókat alakítunk ki. Számításaink szerint 50-60 új is létesülhetne. Szem előtt tartva a ligetes részek tehermentesítését és megőrzését. Fontos, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd az itt élőkkel, és igényeiket meghallgatva cselekedjünk, úgy, hogy az hosszú távon is eredményes legyen, az egész közösség érdekét szolgálja – tett hozzá Iván László.