Az ismeretterjesztő előadás címe Növényi eszenciák. Bándity Réka méhviaszból készít illatviaszokat és gyertyákat százszázalékos illóolajokkal, valamint illatpárnákat. Méhviasz lapokból pedig különböző tekeréses technikákkal készít gyertyákat. Modellmasszából ékszereket és párologtató tálkákat is alkot, valamint egyedi hajgumikat és szezonális dekorációkat.

– Nagy álmom, hogy másokkal is megismertessem az illóolajok jótékony hatásait ebben a formában, úgy gondolom, nagyban segíthetik a mindennapjainkat. Fáradtság, betegség esetén is kiváló társak, hiszen számos kutatás igazolja, hogy belélegezve is hatással vannak egészségünkre, kedélyállapotunkra. Valamint a méhviasz áldásos hatásait már sokan ismerik – olvashatjuk a dunakosar.hu honlapon.