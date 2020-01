Másfél évszázados platánfa a fővárosi környezetben

A fővárosban, az Andrássy úton, a Kodály köröndön található platánfa faápolási munkálatairól jelent meg egy cikk három évvel ezelőtt a Főkert Nonprofit Zrt. honlapján. A fa története példaértékű és az az összefogás is, ami megmentése érdekében született. A cikkben jelzett beavatkozások részben megvalósultak, a fa pedig ma is ott áll, ahová másfél évszázada ültették.

Élénken foglalkoztatja a dunaújvárosi közvéleményt a Vasmű úti platánsor kivágása. Ha végigmegyünk ezen a „sugárúton”, elszorul a szívünk, hiszen sokunk gyermek- és felnőttkorának tanúi váltak egycsapásra tűzifává. Arra a kérdésre, hogy lett volna-e más megoldás, máig sem kaptunk megnyugtató választ. Arra viszont számos példa van, hogy a fák megmentése érdekében máshol ezt hogyan csinálták, csinálják. Ilyen a budapesti Kodály köröndön álló 150 éves platánfa esete.

A fa túlélte az 1917/1918 telén fellépő szénhiány miatt az Andrássy út szinte teljes állományát érintő fakivágásokat (egyes források szerint a MÁV dolgozók fegyveres őrséget állítottak fel a megvédésére). Egészségesen, kitartóan fejlődött 1938–1945 között, majd sok éven át szolgált díszletül a különböző felvonulásokhoz. A fa állapota mára azonban sajnos oly mértékben leromlott, hogy azonnali beavatkozás vált szükségessé.

A fa környezete az évtizedek során folyamatosan változott. Először a mellette futó szervizút burkolatát cserélték le fakockáról bazaltkockára, amelyek közé szurkot öntöttek, a csapadékvíz elvezetésére pedig csatornát építettek. Később az utat aszfalt burkolattal fedték le, amelyet ba­zalt szegéllyel vettek körbe. A fa első gyökérsérülései erre az időszakra tehetők.

Idővel a fa tövében keramit szegéllyel ellátott járdát építettek, így annak gyökérzete ekkor még jobban sérült, a gyökérről történő bekorhadás szinte biztossá vált. Végül a fa gyökérzetének sérüléseit tetézve a törzs köré kis kockakőből tipegőt és pihenőhelyet építettek.

A fa állapotát az utóbbi években, elsősorban az első, gyökérnyakban megjelent ún. Ganoderma sp. termőtest megtalálása után folyamatosan nyomon követik. A dendrológiai és városképi értéke miatt addig késleltették a beavatkozást, ameddig azt a biztonságosság fenntartásával megtehették. Azonban a fa állapota mára sajnos oly mértékben leromlott, hogy azonnali beavatkozás vált szükségessé.

A felmérés módszerébe tartozik a dendrológiai felmérés, vizuális vizsgálat, egészségi állapot és életképesség meghatározása, a műszeres vizsgálat, statikai elemzés, valamint ápolási javaslattétel. A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is. 2016 tavaszán részletes favizsgálatot végeztek FAKOPP 3D akusztikus tomográffal. A törzset három eltérő magasságban, a vázágakat a koronaalaphoz a lehető legközelebbi magasságban, egy rétegben vizsgálták. A törzs vizsgálati eredményét 3D-ben is ábrázolták, valamint a műszerrel elvégezték a fa statikai elemzését is.

A fa gyökérzete elkorhadt, ez a korhadás felhatolt a törzsbe. A fa koronája korához képest egészséges, nagyméretű, ennek terhelését – főleg szeles időben – a korhadt törzs egyre kevésbé képes elviselni. A fa súlyosan leromlott állapota miatt kialakult balesetveszély kockázat elhárítása érdekében sürgős beavatkozás szükséges.

Kezelési tervük alapján az elsődleges feladat a törzsre ható koronaterhelés csökkentése, ennek érdekében a fa ágait visszavágják. A fényviszonyok miatt a korona jelenleg a déli oldal irányában nagyobb kiterjedésű, ezért a súlypont középre helyezése érdekében itt jelentősebb gallyazást végeznek. A megmaradó ágak seb-­, odú- és üregkezelését is elvégzik. A három nagy vázág eltérő irányban áll, a korhadt koronaalapra és törzsre ezért külön-külön is jelentős feszítő erőt fejtenek ki. Nagy a törzs széthasadásának veszélye, a vázágak összekötésével ez jelentősen csökkenthető, a koronát stabilizálni tudják. A törzs korhadása különleges fasebészeti beavatkozást igényel, amelynek során eltávolítják a korhadt részeket, az egészséges szöveteket lekezelik, majd ezek összekötésével stabilizálják a területet, végül az odúkat lefedik. Szükséges a fahely átalakítása, a gyökérzet fejlődését akadályozó burkolatot részben megbontják, cserélik.

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az említett munkálatok elvégzésével még hosszú ideig gyönyörködhessenek ebben a sokat látott platánfában a Kodály köröndön – olvashattuk még 2016-ban.

A 2019-es esztendő utolsó hetében, nevezetesen december 28-án a helyszínen jártam. A platánfa ma is ott áll, ahová egykoron ültették. A beépített környezetben, épületekkel, autókkal körbevéve. Mutatva, hogy így is lehet!

Sajnos Dunaújvárosban nem ez a forgatókönyv. Hatvanegynéhány platánfa sorsa pecsételődött meg ezzel.

(forrás: fokert.hu)