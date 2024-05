Maximálisan ennyit lehetett elvárni a lányoktól. Arról nem is beszélve, hogy a döntős hollandok a 6. helyen csak két és fél ponttal vannak most a csapat előtt, és például a hiányzó Czifra Lili és Kovács Zsófia együttesen nemennyit, hanem hét és fél pontot is hozna.