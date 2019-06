Könnyes köszönet, hála Leki néninek

Szerdán délután a Móricz iskola közösségének népes családja megható ünnepség keretében köszönte meg az elmúlt dolgos húsz esztendőt az intézmény legendás pedagógusának, Kuruczleki Erzsébetnek, aki a tanév végén nyugdíjba vonul. Virágok, alkalmi koncert és egy igazán nagy meglepetés.

Kuruczleki Erzsébet a Móricz iskola egyik emblematikus pedagógusává vált az utóbbi két évtizedben. A Móricz iskola tanévzáró ünnepségén kollégák, pályatársak, egykori és mai diákjai és a szülők is köszönetet mondtak.

Az alábbiakban olvasható köszöntőt Erdély Franyó Anna olvasta fel a már említett évzárón:

„Ha megkérdezik, mi jut rólad eszünkbe, ezt tudjuk válaszolni: matematika, tudás, óriási szakértelem, játékos, élményalapú órák, tekintély, fegyelem, határozottság, rendkívüli humor, év végi szintfelmérők, kiváló szervezőkészség, a kisdiákok felé mutatott szeretet. Mindezek elismeréseként Dunaújváros Oktatásügyéért díjban részesültél, amihez most szívből gratulálunk.

Valahányszor találkoztunk ebben a tanévben, mindig azt mondtad: ez az utolsó. Ez az utolsó piknik, ahol mikrofon nélkül is hallják a hangod, mert a világba kiáltod örömödet, ez az utolsó iskolai képviselet kollégád minősítésén, ez az utolsó szakértői munka, ez az utolsó óra. Lelkesedésed határtalan, ami gyorsan átragad a körülötted levőkre, és amivel hihetetlen, megmagyarázhatatlan, zseniális módon tudtad a pici érdeklődő tekintetű kisdiákok számára tudásodat átadni. Szomjaztad a kisdiákok kreativitásának, kompetenciájuknak a fejlesztését. A matektáborok Cool-túrája, egy-egy szülői értekezletre való készülés, hogy bemutasd módszertani repertoárod mindig okot ad arra, hogy Tőled akarjon tanulni kolléga és diák egyaránt.

Jó látni, hogy reggelenként ügyeleti köreidet róva mindenkinek mosolyogva jó reggelt kívánsz, és ha kell, még kosarazni is beállsz a kicsikhez.

A báli hattyúk tavában vagy farsangon kalózként szórakoztató szerepben is jelesre vizsgázol. Napestig sorolhatnánk a sok-sok élményt. Mert élményt adtál. Mindig, mindenkinek, most pedig minél több élményt kívánunk mi Neked kisunokáiddal, családoddal. Köszönjük, Leki néni a Móriczcal töltött 20 évet.”

A móriczos búcsúztatáson a tanári kar egy kórusművel ünnepelte Leki nénit, majd a Petőfi ligetben már egy népesebb tábor dalolta el köszönetét az elmúlt évtizedekért.