Ha fertőzöttnek érzi magát, telefonon jelentkezzen!

Amennyiben Dunaújvárosban megjelenne a koronavírus, a Szent Pantaleon Kórház kiemelt szerepet töltene be a helyzet kezelésében. Dr. Mészáros Lajos főigazgatót elsőként arról kérdeztük, egyáltalán jelen van-e a vírus a városban, a térségben?

A főigazgató elmondta, bár több gyanús eset is volt, de egyikről sem bizonyosodott be, hogy fertőzött lett volna a vuhani koronavírussal. Kijelentette, pontokba szedett, szigorú kritériumrendszer szerinti protokoll írja elő számukra a szükséges teendőket, amit hetente, de akár hetente többször is módosítanak az aktuális helyzetnek megfelelően. Meglehetősen aprólékos alapossággal készült hatoldalas dokumentum szabályozza, hogy a kórházaknak milyen készleteket kell tárolniuk, tartalékolniuk, hány ágyat kell erre a célra szabadon tartaniuk, hogyan kell megoldani az elkülönítést, hogy kell megoldani a fertőtlenítést, hová kell jelenteni, mikor kell mintát küldeni.

Ez a protokoll rendszeresen változik, attól függően például, hogy Olaszországban bővül-e a fertőzött tartományok sora, vagy hogy megjelenik-e valahol a fertőzés. Jelen pillanatban azokat a személyeket kell elküldeni koronavírus-vizsgálatra, akik fertőzött területről érkeztek, vagy kontaktusba kerültek fertőzött vagy fertőzésgyanús egyénekkel. Nagyot fog változni várhatóan ez a protokoll, ha megjelenik Magyarországon az első fertőzött, mert akkor még élesebb eljárásrend lép életbe.

Kiemelten fontos tudnivalóként határozta meg a kórházvezető, hogy mivel előbb-utóbb nagy valószínűséggel megjelenik Magyarországon is a vírus, aki gyanítja, hogy fertőzött – akár, mert járt ilyen területen, akár, mert találkozott olyan emberrel –, és tüneteket észlel magán, semmiképpen ne menjen személyesen(!) a háziorvoshoz vagy a sürgősségi osztályra, mert mind az ellátó személyzetet, mind az ott várakozókat megfertőzheti. A protokoll szerint telefonon kell jelentkeznie a háziorvosánál. Ilyenkor a háziorvos védőfelszerelésben meglátogatja és megvizsgálja. A tünetek: magas láz, levertség, köhögés, fulladás és nagyfokú gyengeség önmagában még nem jelenti, hogy fertőzésgyanús, azoknak kell igazán gyanakodniuk, akik a fertőzöttnek nyilvánított területeken jártak, mint például Olaszország három tartománya vagy Kína meghatározott tartományai, tehát reális valószínűsége van, hogy megfertőződhetett. (Tehát, aki csak a szomszéd országok egyikében síelt, az ne.) Ugyanis nagy valószínűséggel az influenza tüneteit észleli.

Természetesen az emberek jó része aggódik, hiszen ilyenkor mindenben veszélyt látunk. A főigazgató megnyugtató válasza megerősíti, csak az, ha valaki belázasodott, és vannak olyan előfeltételezései, hogy a városban tanuló kínai diákok vagy az itt élő kínaiak miatt úgy gondolja, ő is megfertőződhetett, nem ok arra, hogy igénybe vegye az ellátórendszer ezen fokozatát. Semmiképpen nem kell pánikba esni!

Arra a kérdésre, hogy a kórházban az input oldalon, a felvételinél van-e valamiféle szűrés, azt a választ adta, hogy tartanak attól, hogy találkoznak egy valóságosan fertőzött beteggel, ezért ismételten hangsúlyozta, hogy akinél valós veszélye van, hogy tényleg megfertőződhetett, az semmiképpen ne menjen személyesen a váróterembe, a körzeti orvoshoz, a sürgősségi osztályra, mert előfordulhat, hogy lebetegszik az egész osztály, és veszélybe kerül az ellátás. Az erre vonatkozó protokollt megkapták a körzeti orvosok, a kórházak, és a lakosság körében is propagálják, hogy a megfelelő telefonszámot kell hívni.

A koronavírussal kapcsolatban két véglet tapasztalható. Az egyik, hogy óriási pánik uralkodik el az egyénen, a másik, hogy bagatellizálja a veszélyt. Dr. Mészáros Lajos mindkettőtől óva int. Bagatellizálni sem jó, mert az eljárásrendben leírtakat be kell tartani, hiszen azért van, hogy minimalizálják a valószínűségét, hogy hirtelen szétterjedjen és járványos méreteket öltsön a betegség, ha pedig túlzottan pánikba esünk, akkor olyan erőforrásokat mozgatunk meg feleslegesen, aminek semmi haszna nincs, és nem fogja a terjedést megakadályozni.

A megelőzéshez rendkívül fontos az alapvető higiénés szabályok betartása. A gyakori fertőtlenítő kézmosás, és érdemes odafigyelni, hogy lehetőleg a tömegközlekedési eszközökön ne fogjunk meg mindent.