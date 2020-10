Az adminisztráció útvesztőjében

Ugye önök is voltak már olyan helyzetben, hogy szinte elvesztek a különböző szolgáltatók ügyintézési procedúrájának útvesztőjében. Magam is belekerültem ebbe az örvénybe. A minap egy vonalas telefonszolgáltatást akartam lemondani. Most nem részletezem, hogy mely szolgáltatóról van szó, mert az eset szinte általános kórkép is lehetne. Betartva minden adminisztrációs előírást, pontos adatszolgáltatást a személyes ügyfélszolgálat, a call center és az e-mailes megkeresések Bermuda-háromszögében. És nem az a bosszantó, hogy ennyi helyre kellett fordulnom, hanem az, hogy náluk a szálak egy ugyanazon ügyben nem értek össze. Mindegyik a másikra „mutogatott.” Egy cégen belül. Nagy a baj!

Vezető képünk illusztráció.