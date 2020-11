A környező települések százmilliókat kaptak, Perkáta semmit sem

Az utóbbi napok a Magyarország Kormánya által támogatott fejlesztésekről szólnak. Országszerte több tucat település kapott pénzügyi támogatást különböző céllal, melyről a kormány a Magyar Közlönyben tájékoztatást is adott.

A megyében több település részesült ilyesfajta, többmilliós – esetenként több százmilliós – támogatási összegben.

Perkáta nincs köztük, s ennek – az egykori elöljáró szerint – nyomós oka van. Somogyi Balázs, a település szeptemberben leköszönt vezetőjének szemét kifejezetten „szúrja a jelenlegi helyzet”, az, hogy úgy néz ki, a jóslata beteljesül, s a falu a segítsége nélkül bizony nem fog egykönnyen fejlődni.

– A hivatalos állami értesítőben, a Magyar Közlönyben írtak szerint négy szomszédos településünk is jelentős forrásokat kapott. Természetesen gratulálunk nekik, hiszen a térség fejlődése nekünk is előnyt jelent, de jobb lenne részese lenni a fejlesztéseknek. Az elmúlt hónapokban sok szó esett arról, hogy Perkáta is évek óta lobbizott fejlesztési forrásokért, mi elsősorban a lakosok által legtöbbször említett utak felújításáért dolgoztunk, a körforgalmi bekötőút, illetve a közösségi közlekedés (buszközlekedés – a szerk.) által használt öt (Bajcsy, Mária, Széchenyi, Peking, Dózsa) utca felújításáért, amely által közel öt kilométer fontos út újult volna meg Perkátán. Emellett pedig a kastély továbbfejlesztéséért dolgoztunk: a két oldalszárnyra fordítottuk figyelmünket – mondta el az expolgármester, aki szerint sokan nem hittek nekik, amikor a fejlesztési források érkezése szóba került a testületi üléseken.

Mint említette, részben éppen az e fejlesztések körüli hangulat is közrejátszott a lemondásukban.

– Az, hogy Perkáta nem kapott fejlesztési forrásokat, nagyon szomorú, de semmiképpen sem előzmények nélküli. Ezerszer elmondtam a képviselőtársaimmal még polgármesterként, hogy vissza nem térítendő forrást nem szabad visszaadni, mert a döntéshozók számára abból az fog látszani, hogy az adott településnek nincsen szüksége támogatásra. A mostani bizonytalan helyzet – kezdve a tavaly őszi választásoktól –, amelyet az országos média is mutat rólunk, szintén nem kedvez Perkátának. A fejlesztések ott tudnak hatékonyan megvalósulni, ahol rend van és kiszámíthatóság. Hát ezek ránk nem voltak igazak – fogalmazott Somogyi Balázs, aki hozzáfűzte azt is: több helyen hallotta, hogy csak kormánypárti vezetésű települések részesülnek támogatásban, ám ebből a mostani kormánydöntésből is jól látszik, hogy ez nem igaz.

– A négy szomszédos település közül két községben van kormánypárti polgármester, de nekik sincs többségük, viszont megvolt a testületi konszenzus, míg Adonyban és Rácalmáson nemhogy a polgármester nem kormánypárti, de még a képviselők között is kevés az ilyen személy. Az igazság az, hogy nem politikai alapon, hanem kitartó, állhatatos előkészítő munka eredményeként kaptak támogatást a települések. A kormányzat nem a kapcsolatok, hanem a fejlesztési igények szükségessége és a biztonságos megvalósítás alapján döntött – zárta a gondolatmenetet az egykori településvezető.

Az említett sorokat a Fejér Megyei Hírlap megkeresésére Oláh István, a település ideiglenes megbízott helyettes alpolgármestere is igazolta. Oláh legjobb tudomása szerint Perkáta községe más ország­gyűlési képviselő hatásköre alá tartozik, amely körzetről még nem született határozati döntés, ugyanakkor azt is beismerte, hogy nem adnak sok esélyt annak, hogy érkezik hasonló fejlesztés összeg Perkátára. Hozzátette, hogy Somogyi Balázs jelenléte valóban úgy tűnik, biztosíték volt a település számára a fejlesztési források elnyerésénél.