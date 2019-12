A kilencvenöt éves Piroska nénit köszöntötték

A város önkormányzatának nevében Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester pénteken délelőtt József Attila utcai otthonában köszöntötte a 95. születésnapját a közelmúltban ünneplő Mayer Lászlónét.

Piroska néni 1924 novemberében született az erdélyi Szi­lágysámsonon, ahol a földműveléssel foglalkozó nagyszülei nevelték fel.

Magyarországra 1942-ben települt át, majd Csepelen helyezkedett el a Weiss Manfréd Műveknél, közös munkahelyükön ismerkedett meg férjével.

– Csepelen éveken keresztül albérletben éltünk, és mivel megszületett a kislányunk, szerettünk volna végre saját lakásba költözni, erre az akkori Sztálinvárosban kaptunk lehetőséget, és 1951-ben költöztünk ide a József Attila utcába, azóta itt élek, sajnos férjem halála, 1996 óta egyedül. Szerencsés és boldog embernek vallom magam, mert mindenben számíthatok lányomra, két unokámra és a már középiskolás dédunokámra is. Rendszeresen meglátogatnak, törődnek velem – fogalmazott lapunak Piroska néni, aki ma is aktív életet él.

Mindennap főz, a háztartásbeli teendőket szívesen ellátja, örömmel gondozza növényeit is.

Lakótársa, a hároméves kutyusa, Happy, akit egyik unokájától kapott ajándékba.

„Sajnos én már nem vállalkozom a rendszeres kutyasétáltatásra, de ebben is segítenek a családok és a kedves szomszédok” – tette hozzá Piroska néni, aki a születésnapi köszöntőn boldogan vette át Dunaújváros önkormányzatának ajándékcsomagját, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett emléklapot is.