Régen látott, neves vendégei is voltak a mérkőzésnek, így a Dunaferr SE neveltje, a sokszoros válogatott Császár Gábor, illetve a szintén Dunaújvárosban is szereplő Katzirz Dávid. A Debrecen vasárnap még Bajnokok Ligája nyolcaddöntőt vívott a címvédő Vipers ellen, így egy napjuk volt készülni csak a Kohászra. A vendégek keretéből az egyik kulcsember, Vámos Petra ma is hiányzott.

DKKA - DVSC 28-38 (12-18) DKKA: Wéninger - Arany 4 (1), Trawczynska 1 (1), Szalai 1, Paróczy 8 (2), Borgyos 2, Sallai 3. Csere: Oguntoye (kapus), Moreno 1, Török, Bouti 1, Lakatos 1, Nick 3 (1), Gajdos 1, Sztanó, Horváth A. 2. Edzők: dr. Paic Róbert, Virág Roland. DVSC: Bartulovic 2 - Grosch 3, Szabó 2, Haggerty 3, Planéta 2, Jovovity 1, Petrus 1. Csere: Gabriel (kapus), Johansson 1, Kácsor 7, Csernyánszki 1, Töpfner 8 (6), Kelemen 2, Hornyák 1, Füzi-Tóvizi 4. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán. Hétméteresek: 6/5, illetve 7/6. Kiállítások: 10, illetve 8 perc.

Wéninger Alexa ott folytatta a kapuban, ahol a Budaörs ellen abbahagyta. Rögtön két védéssel nyitott, ezek után pedig Arany duplázott, miközben Haggertyt már másfél perc után kikültdék a játékvezetők. Planéta két hibájára pedig Paróczy válaszolt két góllal, a Debrecen közben csak a hatodik percben tudott először betalálni, 4-1. Az álomszerű kezdés után a vendégek "ébredeztek", a DKKA korábbi kapusa is elkezdett találkozni a labdával, a 10. percben Planéta üres kapus találatával pedig már utolérte a Loki a DKKA-t, 5-5. Paróczy ugyan még visszavette a vezetést, amire a Debrecen hárommal felelt.

A félidő derekán Sallai ismét egyre hozta fel a hazaiakat, aztán Bartulovic lehúzta a rólót a kapuja előtt, nyolc percen keresztül képtelenek voltak neki gólt dobni a dunaújvárosi játékosok. Emellett eladott labdák és technikai hibák is jöttek, s ezekkel is élve még hét találatot pakolt a Loki ez előnyéhez, 7-15.

Lakatos törte meg a hazai gólszünetet, s miután Wéninger több védéssel jelentkezett, az ellentámadásokból tudott faragni hátrányán a Kohász. Közben a hét a hat elleni játékot is elővették a félidő vége előtt, két beállós játékra áttérve, amiből Nick szerzett szép gólt, aki előtte egy hetest bevágott. Az utolsó szó pedig a remekül játszó Paróczy Sáráé volt a szünet előtt, 12-18.

A második félidő kezdete után egy lökés után Lakatos összefejelt Töpfnerrel, mindketten lent maradtak, de szerencsére az ápolás után tudták folytatni a játékot. A bűnös Jovovity két percet kapott, a büntetőt pedig Trwczynska első gólját szerezte a megítélt büntetőből. Kácsor góljára Arany válaszolt, aztán 14-19 után megint teljesen megakadt a DKKA támadójátéka, a 38. percre fordulva már tíz volt a különbség a felek között, 14-24. Pedig a meccs előtt Virág Roland pont azt emelte ki, hogy a helyzetkihasználáson javítaniuk kell, mert ezzel voltak problémák az előző találkozókon. Sajnos a folytatásban sem működött a Kohász játéka, az elrontott akciók után sorra jöttek a DVSC könnyű találatai, a 40. percben Füzi-Tóvizi üres kapus góljával már tizenháromra nőtt az előnyük. Azért a hazaiak nem adták fel, sikerült újra tízre zárkózniuk, aztán megint növelte a különbséget az ellenfél, azonban nagyot küzdve az utolsó három percre nyolcra faragta hátrányát a csapat, 27-35. Az utolsó két találat ugyan a Lokié volt, de erre mondják, ez vállalható vereség az erősebb riválissal szemben.