Én is figyelem a bátyámat a Bundesligában. Évekkel ezelőtt, amikor Felcsútról Palermóba szerződött, voltam meccsén is, valamint Cipruson is, mindkét helyen remekül éreztem magam. Meglátogattam Németországban is, azonban a Freiburg azon a hétvégén idegenben szerepelt, Roli barátnőjével tévén követtük a bajnoki összecsapást. A hazai, válogatott meccsei mindig hatalmas élményt jelentenek, voltam szinte mindegyik összecsapáson, nagyon jó látni a testvéremet, amikor kivonulnak a pályára, a tiszteletükre hangzik el a Himnusz. Az meg különösen szívmelengető, hogy nagyon fotós gólokat szerez. A német bajnokságban meghatározó, erős klubban számít meghatározó játékosnak, ám úgy gondolom, ez nem a végállomás, még magasabb szinte jut a közeljövőben, a válogatottal pedig biztosan ott lesz a következő Európa-bajnokságon is, ahogy pályára lépett 2021-ben is, ráadásul nagyon jól is játszott. Roppant elhivatott, én pontosan tudom, mennyi energiát fektetett és fektet a futballba. Amikor kicsik voltunk, gyakran csipkelődtünk, néha megmartuk egymást, amúgy nagyon jó testvérek voltunk és vagyunk, bármire képesek lennénk egymásért. A tesóm futball iránt elhivatottságára jellemző, hogy még kisgyerekként, Siófokon a csapatának edzései után is állandóan focizott, gyakran betörte a házunk üvegablakait. Mostanában, a nyaralásokon természetesen mindenki pihen, ő korábban kel, elmegy futni, aztán a konditerembe, a folytatásban sportolunk egész nap, teniszezünk, lábteniszezünk.