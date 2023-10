DAB-ASP – Goodwill Pharma Szeged 4-6 (1-2, 1-3, 2-1)

DAB: Kurz (Ferreira) – Raskin, Bánki, Atamanchuk 1(2), Azari (1), Michalevic 2(2) – Petko (1), Belicenka, Piszmann S., Francischelli, Piszmann M. - Rukkenbauer, Pallag-Bozsák, Jadlószki. Vezetőedző: Hetler Ádám.

A Szeged gólszerzői: Meuer 1, Czakó 1, Davidson, Nagy 1, Balogh 1.

Amint az első fordulóban a címvédő MAC Ikonok ellen, ezúttal is a fiatal dunaújvárosiak kezdeményeztek többet az egész mérkőzésen. A lőlap szerint a házigazda összesen hetvenszer (!) próbálkozott kapura lövéssel, a szegediek pedig 29 alkalommal veszélyeztettek. A 32. percre Nagy találatával a Tisza-partiak már 5-2-re elléptek. A kapuban a DAB-nál Kurzt Ferreira váltotta. A záró húsz percben lelkesen mentek előre a hazaiak és Petko majd Michalevic góljával minimálisra csökkentették hátrányukat (4-5). Az 58. percben az egyenlítésre is megnyílt az esély. A vendégeknél túl sok játékos tartózkodott a jégen, így érkezett is a csapatbüntetés. Hetler Ádám vezetőedző időt kért, majd Ferreira lekorcsolyázott, ám a várt újvárosi gól helyett egy újabb szegedi érkezett, Czakó emberhátrányban döntötte el három bajnoki pont sorsát (4-6).

Worm Angels – Lehel HC 6-8 (2-1, 3-3, 1-4)

Worm: Nagy – Jobb, Erdély 2, Tamás, Hamvai 1, Horváth – Szakács, Bogó, Szepessy M. 1, Gulácsi 2, Ábrahám. Vezetőedző: Láng Zoltán.

Második Andersen Liga-meccsére mindössze két sort tudott mozgósítani a Worm, ám a meccs feléig úgy tűnt, ez is bőven elég lesz. Ekkora már tetemes, négygólos előnyt épített a házigazda (5-1). A duplázó Erdély mellett Gulácsi, Hamvai és Szepessy Máté is eredményes volt. A folytatásban azonban fordult a kocka és a jászberényiek kezdték el szorgosan termelni a gólokat. Az 53. percre már plusz hárommal ment a Lehel (5-8). Gulácsi második találata még kozmetikázta az eredményt, ám a találkozó e gólt követően bő negyven másodperccel véget is ért. Erdély kapott testre ütésért e 5 perc plusz végleges kiállítást, így elfogytak a Kukacosok, a találkozót pedig 57.percben lefújta a játékvezető.

Két forduló után tehát mindkét újvárosi alakulat pont nélkül áll az Andersen Ligában. A DAB-ASP legközelebb október 21-én, szombaton a fővárosban az FTC vendége lesz, míg a Worm Angels október 28-án az újonc Óbudát fogadja Érden.