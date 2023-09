A Dunaferr az átalakulás miatt Magyar Vas-és Acélipari Egyesülés (MVAE) néven érkezett Gyirmótra, hogy megvédje címét. Az idén már 11. alkalommal megrendezett tornára 28 csapat nevezett, ahol a csapatunkat ötszörös címvédőként, kétszeres ezüst és egyszeres bronzérmesként kiemeltként négyes csoportba sorsolták. Ellenfeleink a Melecs EWS Kft., a Shoptec, és a Rail Cargo Group.

Csapatunk győzelemmel kezdett

Csapatunk címvédőhöz méltón kezdte a tornát, 3:0-ra legyőzve a Melecs csapatát.

Góljainkat Kővári László, Somogyi Jenő és Huber Balázs szerezték.- nyilatkozta a csapat vezetője, Tóth Imre.

A másodikat is behúztuk

Az MVAE csapata - felavatva a piros mezét is - második mérkőzését is megnyerte. Ezúttal egygólos hátrányból felállva magabiztos játékkal 4:1re verte a Spoptec csapatát. A fiúk a második félidőben már tetszetős játékkal már biztosították helyüket a legjobb 16 között. Góljainkból kettőt Nagy Tibor szerzett, míg Somogyi Jenő és Huber Balázs egy-egy góllal köszöntek be az ellenfél kapujába. Csapatunk az utolsó mérkőzéstől függetlenül csoportelsőként várhatja a folytatást.

Fotók: Várkonyi Zsolt

Veretlenül lettünk csoportelsők

Ezúttal is egygólos hátrányból fordított a csapat, amely végül 3-1-re győzte le a Rail Cargo-t. Góljaink közül Huber Balázs lőtt kettőt, Nagy Tibor pedig egyet. Hamarosan kieséses rendszerben folytatódik a torna, várjuk a sorsolást, bízva a csapat legjobb nyolc közé jutásában.