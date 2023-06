Ezúttal hét magyar vesz részt a megmérettetésen, a hölgyeknél most Makai Lilla képviseli a dunaújvárosi színeket. Rajta kívül Bácskay Csenge és Szilágyi Nikolett alkotja a női keretet.

Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitányát a kezdés előtt a szövetség tájékoztatója idézte, aki elmondta, mindenki egészséges. – Nincs megállás, Várna után most újabb három női tornász bizonyíthat. Az első selejtezős napon ugráson és felemáskorláton, pénteken pedig gerendán és talajon versenyeznek a lányok – mondta.

Makai Lilla három számban érdekelt, és a csütörtöki nyitányon remek teljesítményt nyújtva, a negyedik helyen jutott be a felemáskorlát hétvégi döntőjébe. A pénteken este záruló második kvalifikációs napon gerendán és talajon szerepelt.