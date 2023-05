Kanada ellen 2 órája

Eljött az újabb nagy nap a magyar hoki történetében

A finn-lett közös rendezésű elit világbajnokság a héten kezdődik, amin a magyar válogatott is szerepel. Aki járatos a sportágban, az tudja, hogy mit jelent, hogy a huszonhétszeres világbajnok Kanada Magyarországon fejezte be a felkészülését. Sőt, a magyar válogatottal ma este egy mérkőzést is játszik.

Agárdy Csaba Agárdy Csaba

Egy kis személyes történet: néhány évvel ezelőtt a feleségemmel csak azért utaztunk el Kanadába, hogy a Toronto Maple Leafs NHL-meccsét megtekintsük az Air Canada Centerben, mert azt szerettem volna, hogy lásson egy olyan csarnokot, ami ritkaság. Mivel az Eurovit Hokitavasz keretében megtekinthettük a magyar-szlovén meccset az MVM Dome-ban, azt kellett mondanom, nagy büszkeséggel töltött el, hogy ez a létesítmény minden versenyt áll az Air Canada Centerrel. Jóval a mérkőzés előtt már hömpölygött a magyar szurkolótábor és nagyszerű érzés volt hallani azt, hogy több ezer torokból zúg a Ria, ria, Hungária. A találkozó előtt sikerült pár mondatot váltanunk Nagy Gergővel, aki ezer szállal kötődik Dunaújvároshoz, és aki jelenleg a magyar bajnok Ferencváros csapatkapitánya. Annyit mondott, hogy napról napra jobb formában vannak, napról napra egyre nagyobb a tűz bennük. Alig várják, hogy Tamperében megkezdjék a világbajnokságot és persze a Kanada elleni meccset is, mert óriási megtiszteltetés, hogy az észak-amerikai állam legjobbjai ellen játszhatnak. Nagyon bíznak abban, hogy a magyar jégkorong szempontjából újabb csodát tesznek és sikerül bent maradniuk az elit ligájában, vagyis a világ tizenhat legjobb jégkorong csapatához tartozzanak. Ezek után mit mondhatunk: Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!

Kanada jégkorong válogatottjának nyilvános edzése az MVM Domeban Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!