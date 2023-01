Dunaújváros - A sportszervezetekkel és a sportért felelős államtitkársággal egyeztetve az üzemeltető DVG Zrt. december 19-étől zárta be az uszodát azzal, várhatóan január elején újra nyitják. Azonban ez nem történt meg, az okokat a DVG csütörtökön este jelentette be közösségi oldalán.

Egyrészt az uszoda garanciális javítását a kivitelező január 9-én kezdi. Ennek során elvégzik a földszinti zuhanyozók burkolatjavításait, a földszinti öltözők és teakonyha gipszkartonos munkáit és a medencetéri lefolyók körüli tömítések, burkolatok javítását. Ezek miatt nem lehetséges a zuhany használata az uszodában, nem tudják teljesíteni a higiénés előírásokat. A munka várható befejezése február 15. A másik pedig: az önkormányzat a sport­ért felelős államtitkársággal december 31-ig szóló támogatási szerződést kötött, az így kapott pluszforrás pedig elég volt a többletköltségekre.

„A tárgyalások jelenleg is folynak, de konkrét ígéret még nem érkezett arra, januártól is támogatást nyújtanának. Az uszoda energiaköltségei viszont továbbra is jelentősek, a 2022 októbere előtti fűtési és vízmelegítési költségeknek a hatszorosát kell fizetnünk. Az eddigi kormányzati kompenzáció ezt a többletköltséget nem fedezi, így ameddig a sportállamtitkárság célzott támogatást nem nyújt az uszoda működtetéséhez, addig sajnos – az egyhangú közgyűlési döntés értelmében – nincs anyagi lehetőség az uszoda újranyitására. Ha egyértelmű lesz a kormányzat támogatási szándéka és a zuhanyzók felújítása befejeződik, akkor azonnal lehetőség van a nyitásra.” – áll a közleményben.

Nos, ezt a mielőbbi nyitást szorgalmazta Koszi Ferenc, a DFVE vízilabdaklub elnöke, aki január 4-én levelet írt a város vezetőinek. Ehhez csatolta Madaras Norbertnek, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökének nyilatkozatát, miszerint a Sportért Felelős Államtitkárságtól az MVLSZ kérte az uszoda fenntartását segítő, vissza nem térítendő működési célú támogatás folyósítását a első negyedévre, az év végivel megegyezően.

„Ennek fényében, és a 2022. decemberi megállapodásunk értelmében – miszerint a december végi bezárást toleráljuk a január 3-i nyitáshoz megtakarítandó pénzeszközök reményében – kérem szíveskedjenek sportolásra alkalmassá tenni a Fabó Éva Sportuszodát a lehető leghamarabb! A legmagasabb európai ligában egyedüli magyarként továbbjutott női csapatunk felkészülése szempontjából ez létfontosságú. Ezzel párhuzamosan a prognosztizált 48 ezer Ft/GJ helyett az aktuális ár 21 ezer Ft/GJ lett, ami a fűtési költségek nagyságrendekkel kisebb emelkedését eredményezi. Az elektromos berendezések pedig most is folyamatosan üzemelnek.”– írta Koszi Ferenc a klub közösségi felületén is nyilvánosságra hozott levélben.

A díjcsökkenés alapja az új távhőrendelet, a földgázalapú szolgáltatóknál a jelenlegi szint csaknem felére eshetnek vissza a települések és intézményeik távhődíjai – közölte december végén az Energiaügyi Minisztérium az MTI-vel.

Koszi Ferenc lapunk megkeresésére pénteken délelőtt elmondta: – A levelet azért is tettem közzé, mert semmi oka nincs az államtitkárságnak változtatni támogatási szándékán, különösen, amikor a szakszövetségek kérték tőlük ezt. Azonban nagyon fontos, amit Madaras elnök úrtól tudok informálisan, amennyiben nem nyitják ki az uszodát, az államtitkárság úgy veszi, nem akarják támogatni a sportot, ezért elveszik a támogatást, amiért mások sorban állnak. Ha elbukjuk, akkor se tavasszal, se ősszel, vagy bármikor máskor az uszodánk nem fog pluszforrást kapni. S akkor az egész dunaújvárosi vízi sport, amiért harminc, ötven éve dolgozunk, veszendőbe menne.

Közel ezres taglétszámmal működnek - A felnőttcsapat a héten Fehérvárra ingázással tudta megoldani az edzéseket, de a jövő héten ott már nem kaptak volna időpontot. Így akkor már Enyingre kellett volna járniuk, ami még további pluszköltségeket rótt volna a klubra, arról nem is beszélve, a teljes utánpótlás edzéslehetőség nélkül marad. Csakúgy, mint az úszók vagy a búvárúszók, ami most megoldódott. Koszi Ferenc elmondta, a statisztikai létszámuk jelenleg 980 fő, amíg a sárbogárdi uszoda nyitva volt, akkor 1100 gyerekkel foglalkoztak, azaz már nem egy picike egyesületről beszélünk az esetükben. Ami pedig a felnőttcsapatot illeti, a lányok január 21-én folytatják a bajnokságot, akkor a Tatabányát fogadják. S van még egy elhalasztott meccsük decemberről a Bajnokok Ligája-szereplés miatt a Fradival szemben, annak azonban még nincs meg az új időpontja. A BL-ben egyedüli magyar csapatként óriási bravúrral a legjobb nyolc közé jutó együttes a spanyol Mediterranival február 11-én idegenben, majd február 25-én itthon vívja a negyeddöntős párharcot.

Koszi levelének közzététele után jelentkezett Barta Endre alpolgármester, akivel a péntek délutáni egyeztetések után abban maradtak, hogy elkezdik felfűteni a medencéket és hétfőtől a sportolók visszatérhetnek az uszodába.

– Csakúgy, mint a székesfehérvári polgármester, megelőlegezik a bizalmat a kormányzati segítségre, nekem pedig két-három héten belül meg kell szereznem az államtitkárság támogatói nyilatkozatát – tájékoztatott Koszi Ferenc kora este a fejleményekről.