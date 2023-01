Dunaújváros - Sami Tuomisoja srácai január 21-én, szombaton, a Kisstadionban vendégeskednek, ahol a Goodwill Pharma Szegeddel játszanak. A jelenlegi helyzetről, valamint a közelgő mérkőzésről a klub közösségi oldala kérdezte az edzőt.

– Most már biztosan állíthatom, hogy az Andersen Liga egy remek kezdeményezés, és jót tett azoknak a srácoknak, akik kevesebb szerephez jutottak az Erste Ligában. Az ő beépítésük és játékban tartásuk kulcsfontosságú lesz még a jövőben. Még nagyobb kedvvel és elszántsággal tudnak majd beszállni a magasabban jegyzett bajnokságba is. Hogy egy-egy mérkőzésen ki számít esélyesnek? Nem tudjuk megmondani. Minden meccs meglepetéseket tartogat... Remek játékosokkal találkozunk, akik egyre motiváltabbak. A Szeged ellen is teljes erővel készülünk. Nem legyinthetünk egy mérkőzésre sem, hiszen minden előttünk álló találkozót meg szeretnénk nyerni.

A másik dunaújvárosi jégkorongos csapat, a Worm Angels az elmúlt hétvégén nem lépett jégre, azonban ma 19 órai kezdettel a sereghajtó Sportországi Cápák ellen a Mátyásföldi Jégcsarnokban folytatja az Andersen Liga küzdelmeit.

Borbásék január 8-án, egy hazai győzelemmel indították az évet, a jászberényi fiatalokat győzték le 4-2-re.

A Worm Angels tíz találkozót követően, tizenhat ponttal a hetedik helyen áll a kilenc­csapatos mezőnyben.