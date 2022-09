Vasárnap a 200 méteres döntőkkel ért véget a pozsonyi ORV, versenyzőink a zárónapon hat arany-, nyolc ezüst- és három bronzérmet gyűjtöttek be. Összességében pedig fantasztikus teljesítménnyel, hatvannégy dobogós helyezéssel, huszonkilenc arany-, huszonhat ezüst- és kilenc bronzéremmel végeztek az éremtáblázat élén.

Érzékeltetésül: a mögöttünk végzett Németország összesen tizenkilenc medált szerzett, elsőségből pedig csak hatot, az eddigi évek legnagyobb mezőnyét – 40 ország, 800 versenyző – felvonultató megmérettetésen.

A magyar válogatott tagja volt a Rácalmás SE két kenusa, Nagy Roland és Poszpischil Lőrinc, akik két számban voltak érdekeltek. Poszpischil Lőrinc C-1 U15 500 méteren a középfutamában elért második helyezésével bejutott a szombati döntőbe, ahol végül a hetedik helyet szerezte meg, nyolc másodperccel maradt el a dobogótól. A futamot honfitársa, Gyányi Milán nyerte meg.

Aztán a két rácalmási fiú Kirchner Kristóf (Szabó A. Kenu Akadémia) és Méri Botond (Szabó A. Kenu Akadémia) társaságában a kenu négyesek fináléjában is érdekelt volt az U15–17 korosztályban, miután sikeresen továbbjutottak az előfutamból. A szombati döntőben nagyot harcolt a kvartett, végül az ötödik helyen értek be a célba. Nem sokkal több mint két másodperces hátránnyal a harmadik helyen záró másik magyar egység mögött, illetve egy másodperc alatt a negyedik csehekkel szemben. Döntős helyezéseikkel, ha most érmet nem is, de értékes pontokat szereztek Magyarország csapatának.