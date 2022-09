Tíz csapat vesz részt az idei Erste Ligában, a tavalyi mezőnyből hiányzik a csődbe ment UNI Győri ETO, viszont két új névvel találkozhatunk. Ezekben az esetekben azonban nem beszélhetünk új egyesületekről. Annyi történt, hogy a MAC HKB Újbuda ezentúl Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Clubként (BJAHC), a székesfehérvári Titánok pedig Fehérvár Hockey Academy19 néven neveztek be az idei bajnokságba. A többiek: Corona Brassó, Debreceni EAC, DVTK Jegesmedvék, Dunaújvárosi Acélbikák, Ferencváros-Telekom, Gyergyói HK, SC Csíkszereda, Újpesti TE.

Pénteken a dunaújvárosiak a BJAHC ellen kezdenek. A vendégek tavasszal még MAC-ként az Erste Ligában az alapszakaszban az ötödik helyen végeztek, majd a rájátszásban a négy közé jutásért a későbbi ligagyőztes Csíkszereda ellen 1–4-es összesítésben kiestek.

A budapestiek hat mérkőzést játszottak a felkészülés ideje alatt, és nem mondhatjuk, hogy valami remekül teljesítettek, hiszen egy győzelem és öt vereség a mérlegük. Legutóbb Nagymihályon a Dukla Mihalovcétól kaptak ki 5–3-ra. Az Acélbikáknak valamivel jobb a mérlege, két győzelem mellett négy vereséget szenvedtek.

Néhány szót a DAB-ról. A legutóbbi szezonban szégyenszemre utolsóként végző dunaújvárosiak keretében nagy a változás. A tavalyi csapatból maradt Horváth Ákos, Török Viktor, Kovács Dávid, Tamás István, Marosi Máté, Pinczés Olivér, Erdély Botond és Somogyi Nátán.

Távozott: Németh Péter (visszavonult), Jegor Kabatajev (Arlan Kokshetau, kazah), Krystof Stuchlík (AZ Havírov, cseh3), Lőczi Árpád (visszavonult), Szűcs István (HK Levice, szlovák2), Szappanos Dávid (visszavonult), Sándor Flórián (visszavonult), Artyom Tkacsenko (Kaunas City), Pinczés Bendegúz (visszavonult), Szécsi Patrik (Spartak Dubnica, szlovák2), Danyiil Bubnov (MHK Tambov, NMHL)

Érkezett: Juuso Kaarna (Okanagan U20, osztrák U20), Olli Valtola (TUTO, finn2), Joel Lammi (TUTO, finn2), Juho Järvinen (Kiekko-Espoo, finn2), Erik Embrich (Kiekko-Vantaa, finn2), Varga Arnold (UTE), Vas Márk (Győr), Somogyi Balázs (FTC), Szalma Zsolt (Győr), Oliver Hadzinikolic (Wings HC Arlanda, svéd3), Dézsi Bence (Győr), Tommi Niskanen (KeuPa HT, finn2), Léránt René (Győr), Nejc Brus (Jesenice, AlpsHL), Jakob Stan (RoKi U20, finn U20), Gál Soma Tamás (Sapientia U23, Erdély).

Az edzőnek, a finn Niko Eronennek, nem lesz könnyű dolga, hiszen egy teljesen új csapatot kell építenie. Viszont túl nehéz se, hiszen az utolsó helytől már nincs lejjebb. A klubvezetés és a játékosok is egyértelműen kijelentették, a rájátszásba kerülés a céljuk.

Ifjabb Azari Zsolt klubmenedzser is a play-offba kerülést várja el a társaságtól. A nyitómeccs kapcsán az alábbiakat nyilatkozta: – Meglepetés vendégünk lesz a rajton, ha meglátják a nézők, hogy kiről van szó, leesik majd az álluk, szerintem szenzációként élhetjük meg, hogy ő dobja majd be a korongot az első hazai bajnoki meccsünkön. Nagyon várjuk a szurkolókat, nagy szükségünk lesz a buzdításukra az egész szezonban.