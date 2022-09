Az eddig pont nélkül álló fővárosi gárda kezdte jobban a meccset, bár nyolc percig mindkét csapat sokat hibázott, így csak 2–2 volt az állás. Poczetnyik ugyan megszerezte a vezetést, de a folytatásban a DKKA támadásai rendre eredménytelenek voltak, ezekkel élve az MTK sorozatban négy gólt is lőtt. Rapatyi Tamás időkérése után meg a Kohász „nyomott le” hasonló szériát, máris ­egál volt újra. A félidő hajrájában pedig jól koncentrálva, magabiztosabb előnyt épített ki a hazai együttes.

A fordulás után aztán megint sorra kimaradtak a hazai lehetőségek, ezzel szemben az MTK nem hibázott, így a 37. percre újra egyenlő volt az állás, 15–15. Borgyos nyolcperces gólcsendet tört meg, majd a félidő derekán ismét átvette a vezetést a budapesti alakulat, 17–18. Ekkor jött az újabb, számunkra kedvező fordulat, a padról visszatérő Farkas Johanna vezetésével alaposan összekapta magát a csapat, és az utolsó tíz percre már háromgólos előnnyel fordultak, 22–19. Majd egy időre befagyott az állás, mindkét oldalon sorra hibáztak a játékosok, hogy aztán az utolsó perceket már jól „lemenedzselve” itthon tartsa a két fontos pontot a DKKA.

– A támadójátékunk elég hektikus volt, az elején nagyon nem találtuk meg, mit kellett volna csinálni. Ezen dolgozni kell, de ezzel tisztában vagyunk. Azt a típusú kézilabdát, amit szeretnénk játszani, még nem megy, de a tudatosság megvan, ami sokat jelent. Viszont a védekezéssel maximálisan elégedett vagyok, gratulálok a csapatnak ehhez, amit a kapott gólok száma is alátámaszt. Az egész mérkőzésen csapatként tudtunk működni, ez a csapat sikere volt. Nagyon sokat jelentettek a szurkolóink is, akik átlendítettek minket a holtpontokon, köszönjük nekik – értékelte a Kohász teljesítményét Rapatyi Tamás szakvezető.

Vida Gergő, az MTK mesteres így fogalmazott: – A védekezésben nyújtott teljesítményünk rendben volt, alátámasztja ezt a huszonöt kapott gól, a huszonhárom lőtt gól viszont nagyon kevés. Különösen az első félidőben szerzett sok gólt ellenfelünk a mi rendezetlen védelmünkkel szemben. A fordulás után, amikor pedig felzárkózhattunk volna, tiszta helyzeteket hibáztunk el.

Győzelmével a DKKA együttese feljött a tabella ötödik helyére, az MTK gárdája pedig továbbra is pont nélkül áll. Az újvárosi csapat számára most két és fél hét szünet következik a bajnokságban, legközelebb október 12-én Mosonmagyaróváron lépnek pályára a lányok.



DKKA–MTK Budapest 25–23 (15–11)

DKKA: BARTULOVIC – Arany 2, Borgyos 2, Szalai B. 1, Weisheitel 1, Poczetnyik 2, Kazai 3. Csere: Oguntoye (kapus), NICK, Fodor N., FARKAS J. 7 (2), KRUPJÁK-MOLNÁR 2, HORVÁTH P. 5, Agócs. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

MTK: GYŐRI B. – Pelczéder, KORONCZAI 5, Szabó L. 1, MAZÁK-NÉMETH, Kekezovics 4, Grosch 3. Csere: Suba (kapus), Román, Simon P. 1, Sallai 2, PÁL T. 7 (3), Mészáros-Mihálffy, Dakos, Szabó K. Vezetőedző: Vida Gergő.

A forduló további eredményei: Békéscsaba–Alba Fehérvár KC 23–25, Kisvárda–Budaörs 24–25, NEKA–Vác 28–30, Debrecen–Mosonmagyaróvár 30–24, FTC–Érd 34–26.