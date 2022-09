dunaújváros A DSE Röplabda Akadémia szervezésében rendezik meg a hagyományos Liszi Ferenc Emléktornát a Dózsa iskolában vasárnap 9.30 órától, így szeretnének tisztelegni a kiváló testnevelő és edző ­előtt – számolt be róla az akadémia honlapja.

Az eseményen az U13-as fiú minikorosztály hat kiváló csapata szerepel, a Szolnoki Sport­iskola, a Dág KSE, ÉDRA-Máv Előre A és B, illetve a DSE Röplabda Akadémia A és B csapata.

Dolmán Viktor edző elmondta, fontos, hogy a fiatal sportolók is megismerjék a klub múltját és a tradícióit is, továbbá fontosnak tartja a méltó megemlékezést az olyan kiváló szakemberekről, mint Liszi Ferenc.

– Feri bácsi kicsit mindenkinek az apukája volt, és nekem legfőképpen apám helyett apám volt, ezért szívügyem ez a torna, a méltó megemlékezés! Nagy örömömre szolgál, hogy két csapattal is tudunk versenyezni, ebből is látszik az alulról építkezés, amit köszönhetek a kollégáimnak – mondta.

A torna névadója 1961-ben költözött Dunaújvárosba, rá egy évre lett igazolt röplabdázó, ezt követően tizenöt esztendőn át segítette a Dunaújvárosi Kohász csapatát. Még aktív játékosként vált edzővé, ettől kezdődően szinte minden korosztály mellett megfordult. Számtalan tehetséget nevelt, akik közül többen a korosztályos válogatottakat erősítették, majd később az NB I-ben is megállták a helyüket. Később az NB I-es férficsapat edzője lett, miközben a legfontosabbnak tartott feladatát, az utánpótlás nevelését nem adta fel, így a juniorokkal is foglalkozott.

1993-ban döntött úgy, kizárólag a fiatalokkal foglalkozik, a Hild iskola testnevelője lett. 1996-tól röplabdacsapatot szervezett, ekkor indult el az a páratlan sikersorozat, ami máig tart. Diákcsapataiban megfordult szinte az egész jelenlegi felnőttválogatott, de a többi korosztály nagy része is az ő keze alatt csiszolódott. Közülük többen már nemzetközi karriert is befutottak, köztük Grózer György, Németh Szabolcs, Baróti Árpád és Tóth Gábor. Szinte hihetetlen, de 18 év alatt 26 diák­olimpiai elsőséget szerzett különböző korosztályokban számtalan ezüst- és bronzérem mellett, így öregbítve iskolája, szeretett sportága és Dunaújváros hírnevét. Edzőként és pedagógusként egyaránt nagy tisztelet övezte mind a tanítványok, mind a kollégák részéről. DH



Dolmán Viktor edző számára is sokat jelentett Liszi Ferenc

Fotó: LI