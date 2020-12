A novemberi béreket is csak két részletben fizeti a Dunaferr – frissítve

A novemberi béreket is csak két részletben fizeti a Dunaferr. Mindeközben ismét határozatképtlen volt a Dunaferr már harmadszor összehívott közgyűlése.

Evgeny Tankhilevich, ezúttal mint az ISD Dunaferr Zrt. legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettese ismét levelet küldött a munkavállalóknak,amelyben a vállalat nehéz helyzetére hivatkozva arról tájékoztatja őket, hogy a novemberi béreket is csak két részletben tudják kifizetni. Az első részlete december 10-ig, míg a második csak karácsony után, december 28-ig érkezhet. A teljes levelet lentebb olvashatják.

Mindeközben tovább tart az ISD Dunaferr Zrt. tulajdonosi érdekcsoportjai közötti vita. A 2020. december 3 – ára – szeptember 30., október 20., után már harmadszor – összehívott ISD Dunaferr Zrt. közgyűlése a többségi részvénytulajdonos képviselőjének távolmaradása miatt határozatképtelen volt. – olvasható többi között a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöksége tájékoztatójában.A megjelent kisebbségi részvénytulajdonosok képviselőit a biztonsági szolgálat munkatársai – utasításra – nem engedték be a közgyűlési terem épületébe sem. Az ISD Dunaferr Zrt. ügyvédi irodájának vezetője és a közgyűlést összehívó igazgatósági tag (az ukrán Tetyana Taruta – a szerk.) teljes felhatalmazásával bíró ügyvédje konzultációt folytattak, amiről a szakszervezet tájékoztatást ezidáig nem kapott.

Mint ismeretes a Dunaferr a szeptemberi és az októberi béreket is – a Munka törvénykönyve és a társaságcsoport még hatályos kollektív szerződése folyamatos megszegésével – csak késve, két részletben fizette ki.