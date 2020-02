Bemutatjuk az Év Dunaújvárosi Vállalkozása díjjal kitüntetett cégeket

Hagyomány, hogy a helyi kamara a bálon adja át az Év Dunaújvárosi Vállalkozása díjakat három kategóriában, így volt ez idén is.

Kis helyi cégként indultak, cél a nemzetközi piac

A Clasman Kft. kapta az Év Vállalkozása díjat ipari kategóriában. A cég jelentős növekedést ért el az elmúlt években, új innovációjuk pedig nemzetközi érdeklődést is elindított.

A társaságot 2011-ben alapították a Dél-Magyarországi Építőipari Klaszter menedzseri feladatainak ellátására (innen származik nevük szóösszetétele). Ezt a tevékenységet hamar kiegészítették különböző technológiai rendszerek kivitelezésével, csövek szerelésével, kisebb acélszerkezetek megvalósításával. A megrendelőik elsősorban a környező cégekből kerültek ki.

A két tulajdonos, Mendi Tamás és Pintér Attila a „garázscégre” már ekkor is úgy gondolt, mint egy nagyra növekvő vállalkozásra. Minél több hozzáadott értéket kívántak előállítani, így egy kisebb telephelyen elindították a gyártást is, majd tervezéssel is elkezdtek foglalkozni. 2015-ben aztán a déli iparterületen egy 3,5 hektáros telephelyen, 4000 négyzetméteres, daruzott csarnokban már nagyobb volumenben indulhatott meg a gyártás. Rozsdamentes termékeket, tartályokat állítanak elő, elsősorban az élelmiszeripar, a borászatok számára. Ezekhez hagyományos acélszerkezeteket készítenek, és a helyszínen készre szerelik a kapcsolódó berendezésekkel, csőrendszerekkel, vezérlésekkel együtt. Tehát a tervezéstől a gyártáson keresztül az átadásig komplex szolgáltatást nyújtanak a megrendelőknek. Ehhez az összes szükséges minősítéssel rendelkeznek. Több környező országban vettek részt a Coca-Cola, a Pepsi beruházásaiban, és itthon – példaként említve – a Hungrana vagy több villányi, szekszárdi, nagyrédei, mátrai, alföldi ismert borászat fejlesztéseiben.

A vállalkozás rendkívül dinamikus növekedést ért el az elmúlt években, tavalyelőtt közel 900 milliós volt az árbevételük, tavaly már közel 1300 milliós, idén pedig már 4 milliárd forintnyi megrendelésük érkezett. Jelentős fejlesztések történtek a gyártási folyamatban, azonban olyan innovációkra is tudtak energiát, pénzt fordítani, amelyek nagyságrendekkel növelhetik a cég értékét.

Tavaly egy 750 milliós pályázatból, az Óbudai Egyetemmel közösen, egy olyan fejlesztést indítottak el, amelynek a célja egy olyan, bárhol gyorsan telepíthető, önfelépülő acélszerkezetes épület kialakítása, amely elsősorban hadászati, rendészeti felhasználású. A prototípus még az első félévben elkészül. Ehhez kapcsolódva egy egész termékcsoport kifejlesztése indult el, munkásszállót, nyaralót, emeletes és családi házat is ki lehet majd alakítani az általuk kidolgozandó, szabadalmazás alatt álló megoldásokkal. Az épületek magas minőségben kivitelezhetők egy házgyárban, a belső gépészettel együtt, így minimális a helyi szerelési igény. A bekerülési költség alacsonyan tartható, az épületek passzív és okos házakká alakíthatók. Egy nagy világvállalat megkeresésére pedig már egy sugárterápiás centrum kifejlesztése indul el, amelyet a berendezésekkel együtt kiszállítva lehet majd nagyon gyorsan telepíteni.

A lakossági felhasználású épületek az év második felében kerülhetnek piacra, jelentős a nemzetközi érdeklődés, a Clasman Kft. tőkebevonással tervez elindítani egy mintagyárat, majd megteremteni a nemzetközi forgalmazás lehetőségét.

Már több lábon állnak

A Reál-Száll Bt. a kereskedelmi-szolgáltató kategóriában kapott díjat, amelyet Kakas Antal ügyvezető vett át.

A cég 1993-ban alakult, kezdetben a Dunai Vasmű salakfeldolgozó üzemét szolgálták ki rakodógépekkel, szállító eszközökkel. Az azóta eltelt közel három évtizedben foglalkoztak közúti áruszállítással, gépjavítással is. Voltak nehéz időszakaik, de azokból sikerült talpra állnia a vállalkozásnak. A társaság tevékenysége ma három önálló lábra támaszkodik. 2011 óta végzik a Donau Brennstoffkontor (DBK) Kft. és az ISD Kokszoló Kft. partnereiként az eladásra szánt koksz osztályozását három osztályozógéppel, rakodógépekkel, teherautókkal. Tavaly több mint háromszázezer tonna koksz értékesítés előtti osztályozását végezték el folyamatos műszakos termeléssel.

Az ISD Dunaferr Zrt. megrendelésére öt éve üzemeltetik a Péter motoros hajót, amely a kikötőbe érkező, onnan induló bárkák mozgatását végzi.

Lótenyésztéssel 1998 óta foglalkoznak, a hazánkban őshonosnak számító kisbéri félvér fajta tenyésztésében, nemesítésében, versenyeztetésében jelentős eredményeket értek el, több hazai versenyt nyertek, részt vettek Európa-kupán, fiatal lovak Európa-bajnokságán, tavaly a militari országos bajnokságban harmadik helyezést értek el.

A társaság két tulajdonosa Kakas Antal és fia, Dávid. Kakas Antal húsz éven keresztül a Kavics-Ker Kft. ügyvezetője is volt, nyugdíjazása után tudott nagyobb figyelmet fordítani a Reál-Száll Bt. működtetésére. A társaság egyre jelentősebb eredményeket ér el, az utóbbi két évben közel megduplázták az árbevételt és a társaság adózás előtti eredményét is. 2019-ben 470 millió forint volt az árbevétel és 40 millió forint az adózás előtti eredmény.

A Reál-Száll Bt. a kezdetektől a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara tagja, Kakas Antal ügyvezető jelenleg is megválasztott küldött. A Széchenyi Kártya Program forgóeszköz- és beruházási hitelét is igénybe vették a városi kamara irodáján keresztül.

A társaság foglalkoztatotti létszáma meghaladja az ötven főt, jellemző az alacsony fluktuáció, a minimálbér 260 ezer forint, amelyet a rövid távú tervek szerint 300 ezer forintra kívánnak emelni. Minden munkakörben nagy hangsúlyt fektetnek a képzésekre, a megfelelő szakmai ismeretek, képzettségek megszerzésére. A cég célja a bevételek és az eredmény további növelése, így a tevékenységszerkezet stabilizálását, a szervezettség és a termelékenység javítását tartják fő feladatuknak.

Sok munka, sok öröm

Szabó Istvánné üzletét, a nevét viselő Anna Pecsenyesütőjét nyolc éve nyitotta a piac Kenyérgyári úti sarkán, a modern szolgáltatóház részben. Vendégei követték korábbi, a piac belső részén lévő üzletéből. Hiszen már ott bizonyította minőség iránti elkötelezettségét. Ma már két üzletet visz egyedül, hiszen öt éve megnyitotta a volt laktanya területén Manna nevű üzletét is.

A vendéglátás kísérte végig életét, az abonyi lány Cegléden cukrásznak tanult, majd presszóban dolgozott. Férje mezőfalvi, így oda költözve ott keresett munkát. Kocsmában dolgozott, de nehezen viselte. Vállalkozásban büfékocsival járták a vásárokat férjével, sógorával. Ezt sem érezte sajátjának, pedig mindig dolgozni szerető ember volt, szavai szerint tizennyolc éves kora óta minden napját munkában töltötte (csak a karácsony kivétel). Hat évig eladó volt a Kék Dunában, ezt a munkát szerette.

A változást az hozta életébe, amikor sógora átadta neki a piaci üzletet, vigye tovább. Súlyos betegség után, pénz nélkül, de belefogott, Istenben bízva. Másfél év után már az új helyen, mai helyén alakította ki üzletét, szintén a nulláról. Majd öt éve ismét a nulláról indította el a volt laktanyában az üzletét, amelyet eredetileg lányának szánt, aki azonban Angliában kapott jó állást, indított karriert.

Hatalmas munkával járt a két üzlet elindítása, a Mannát gyakorlatilag két kezével alakította olyanná, amilyenné szerette volna. És a két üzlet azóta is rengeteg munkát ad számára, nehéz megfelelő munkaerőt találnia, így maga is sokszor beáll a hiányzó dolgozó feladatait ellátni, az üzletek vezetésével járó egyéb kötelezettségei mellett. Arra is jut figyelme, hogy a Hit Gyülekezetével karöltve rendszeresen tartsanak ételosztást a rászorulóknak.

Nem volt könnyű kialakítania a megfelelő beszállítói kört, hiszen legfontosabbnak tartja a minőséget, ugyanakkor kedvező áron kell kínálnia ételeit. Házias ételeket készítenek, alapelve, hogy csak olyat kínál, amit maga is szívesen megenne. Folyamatosan fejlesztenek kínálatukon, a Mannából már a házhoz szállítást is elindították a kezdetekben. Ott az okoz még problémát, hogy kevesen tudják, reggelizni is lehet, pedig sokan laknak, dolgoznak a környéken, ahogy ez délben meg is látszik.

Szeretne kialakítani a cukorbetegek, laktóz- és gluténérzékenyek, más egészségi problémákkal küzdők számára étrendet, salátákat, zöld köreteket kínálni, azonban nagyon drágák az alapanyagok. Ma a húsáremelkedés is nagy gondot okoz. Minimális haszonnal dolgozik, nem mutathat fel vagyont, családjával megélnek az üzletből. Sok munkával, sokak örömére.