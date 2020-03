Népszerű a Paks II Akadémia

A Paks II Akadémia már hat hazai egyetemen működik több mint száz hallgató részvételével. Az üzemeltető Paks II Zrt. értékelte a stúdiumot, és úgy döntött, hogy az Óbudai Egyetemet is bevonja ebbe a képzésbe. Az akadémián folyó oktatás részleteiről, a programban szintén részt vevő Dunaújvárosi Egyetem rektorát, dr. András Istvánt kérdeztük.

A rektor kérdésünkre elmondta, hogy a Paks II Akadémiát azért hozta létre a Paks II Zrt., hogy színvonalas, szakspecifikus képzést tudjon biztosítani az egyetemi hallgatóknak. Az akadémia elindulása előtt az abban részt vevő egyetemek, így a dunaújvárosi is, közösen végezték el a tanterv kidolgozását. Ez, mint azt dr. András István elmondta, egy szakmérnök szak, amelynek keretein belül a többi között a következő szaktárgyakat oktatják az első sze­meszterben: mag- és reaktorfizikai alapismeretek, atomerőművek, sugárzásvédelem és dozimetria, nukleárisbaleset-elhárítás, a második szemeszterben pedig: atomerőművek karbantartása és ellenőrzése, üzemtani alapismeretek, nukleáris biztonság, nukleáris környezetvédelem.

Ez a tantárgy­lista is azt mutatja, amit a rektor is hangsúlyozott, hogy a képzést elvégző szakemberek magas szintű tudás birtokába jutnak, és így pályázhatnak az atomerőművi üzemeltetés területén betölthető állásokra. A szakirányú továbbképzés két féléve alatt a gyakorlatban kiválóan hasznosítható tudást kapnak az energiaipar ezen szegmenséből: alapszintű ismeretekkel gazdagodnak az atomerőmű technológiai folyamatairól, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről. Mindezzel megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi szektorban.

Dr. András István kiemelte, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen kétszeres volt a túljelentkezés a Paks II Akadémiára. Húsz hallgatót tudtak felvenni, az ő képzésüket a Paks II Zrt. finanszírozza, a hallgatóknak az térítésmentes. A rektor elmondta, hogy a megkezdett munkát szeretnék folytatni, jó szakembereket szeretnének képezni, hiszen a Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia és Kutatóközpontja is várja a szakirányban magasan kvalifikált szakembereket a paksi fejlesztés támogatására.

Mint azt a rektor elmondta, ez az a kutatóközpont, amely megfelelő háttérmunkával tudja majd ellátni a paksi bővítés projektjét. A rektor mindezek mellett a Paks II Akadémiát az egyetemek összefogásának egyik kiváló és követendő példájaként aposztrofálta.