Nem ismétlődhet meg mégegyszer, ami márciusban történt

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.07.16. – 128. nap

Reggel az Amazon futárszolgálatára vártam, de nem jöttek, úgyhogy inkább elmentem dolgozni a műterembe, hogy ne szúrjam el az egész napomat. Az utcán változatlanul mindenki szájmaszkban jár, persze mindig van aki az állán hordja. Amíg kötelező volt, sokan lázongtak, most hogy csak akkor kell viselni ha nem lehet betartani az egy métert, mindenki viseli. A buszon és a villamoson egyre többen utaznak, és már senki sem hord gumikesztyüt, mondjuk 30 fok felett nem is lenne kellemes. Gyakori hogy az élelmiszerbort bejáratánál csak a kesztyűt helyettesítő zacskó van kirakva, az elfogyott kézfertötlenőt nem is helyettesítik, és a lázmérést sem veszik komolyan.

A mai hírekben a statisztikai hivatal legújabb adatait közölték, miszerint a koronavírus fertőzöttek elhalálozását 89%-ban maga a vírus okozta, 11%-ban pedig a betegek egyéb patológiája miatt, mint pl. a szívprobléma, rák vagy akár diabétesz. Az elhunytak 71,8 %-nak legalább egy másik betegsége is volt, pontosabban: 31,3%-nak egy, 26,8%-nak kettő, és 13,7%-nak három, vagy annál is több. A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 12473, az elmúlt huszonnégy órában 230 az új fertőzött, közülük 80-en (34,8%) Lombardia régióban vannak.

750-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 53 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 11670-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 196246-en gyógyultak, közülük ma 349-en.

Az elhalálozottak száma 35017, közülük a mai napon 20-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 243736.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett. A napi fertőzöttek száma ismét emelkedett egy kicsit az elmúlt napokhoz képest, de a kórházi ellátásra szorulók száma napról napra csökken. Ha esetleg érkezik egy második hullám, akkor a kórházaknak nem fog gondot okozni a fertőzöttek ellátása, készen állnak. Nem ismétlődhet meg mégegyszer, ami márciusban történt.

Kacziba Andi