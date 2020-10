Megjáratták az öreg vasakat

A Rácalmási Oldtimerklub tagsága komoly ráhatással rendelkezhet az időjárásra, ugyanis úgy döntöttek, hogy október 3-án, szombaton kiváló idő lesz az őszi kirajzásra. És lőn, szikrázó napsütés várta, hogy megjárassák egy kicsit öreg járműveiket.

A gyülekezőt szombat délelőttre hirdették, pazar környezetbe, a rácalmási Millenniumi parkba. Mivel adtak egy bő félórát összeverődésre, így az öreg autók csodálóinak is volt egy kis idejük alaposabban megnézni a részleteket is az elmúlt idők mindennapos közlekedési eszközein. Meg a nem annyira hétköznapiakon is. Merthogy a felsorakozott autók között akadtak olyanok is, amilyeneket régen sem lehetett sokat látni az utakon. Ilyen volt például az a Rolls-Royce Silver Shadow, amivel 1965-ben több szempontból új időszámítás kezdődött a brit elitmárkánál. Persze más csodák is felvonultak, olyanok mint a „mindössze” 25 éves BMW Z3-as cabrio, vagy a két Volvó. Az 1968-asban már volt az állófűtés! Sokak számára volt vágyálom a az Opel Manta is, vagy a Mercedes 230 CE, és a mai napig elbűvölő a Citroen Ds 21 gyönyörű példánya. Persze sokkal jobban ismerjük a Skoda S100-as, vagy a 120-as példányait a hazai utakról, ahogyan motorban az MZ-ket.

A település lelkes fotósa, Rácz Lambada József készített egy közös fotót, majd elindultak Martonvásárra, a Brunszvik-kastélyhoz. Egy közös ebéd után találkoztak az ercsi Oldtimer Club tagjaival, és megcsodálták egymás járműveit. A kastélykert, és a helyi nevezetességek megtekintése után, délután indultak vissza. Ám nem rögtön hazafelé vették az irányt, előbb még Ercsiben megálltak, hogy Lévai Árpád meghívásának eleget tegyenek. A régi korok autóinak szerelmesei számára csemege egy ilyen alkalom, amikor egy hozzávetőleg 70 darabos magán motorgyűjteményt tekinthetnek meg. Most egy kicsit visszahúzódnak a féltett járművek a garázsok mélyére, hogy tavasszal újra induljon majd a rajzás.