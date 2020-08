Díj a szerethető munkahelyeknek

Negyedik alkalommal hirdette meg az egyik állásportál a Szerethető Munkahelyek díjat. Az idén a legszerethetőbb álláskeresőt is díjazzák, és erdélyi vállalkozások is indulhatnak a Szerethető Munkahelyek címért.

A díj több szempontból is megújul az idén, részben a vírus okozta piaci változások hatására. Fókuszba kerül majd, hogy jelenleg egyáltalán hogyan maradhat szerethető egy munkahely, hogyan lehet otthonról dolgozni, és miért érdemes az irodát is fenntartani, milyen túlélési stratégiákat vetettek be a vállalatok az utóbbi hónapokban, illetve milyen változások várhatóak a jövőben a cégek életében. Újdonság, hogy ősszel a legszerethetőbb álláskeresőt is díjazzák. A legnagyobb változás az idén, hogy mostantól erdélyi vállalkozások is indulhatnak a Szerethető Munkahelyek címért.

A kezdeményezés célja a kezdetektől az, hogy lehetőséget adjanak minden kisebb és nagyobb cégnek arra, hogy megmutathassák magukat, és felkerüljenek a Szerethető Munkahelyek térképére, lokációtól, iparágtól és cégmérettől függetlenül, hiszen három éve már a kis- és középvállalatok mellett külön kategóriában a nagyvállalatok is nevezhetnek. A szervezők fontosnak tartják, hogy az elmúlt években sikerült egy közösséget is létrehozniuk, ahol mindennapos a tapasztalatcsere. – Tavaly már több mint ötszáz jelentkező nevezett a pályázatra, az idén még több résztvevőre számítunk. Száz kis- és középvállalkozás, 25 nagyvállalat és tíz erdélyi cég kapja meg a díjat. Emellett a hazánk ismert szakembereiből álló zsűri szakmai különdíjakat is kioszt HR és Employer branding kategóriában – mondta el Balogh-Mázi Mára, a DreamJo.bs és a Szerethető Munkahelyek Díj alapítója. – Írja a vaol.hu.