Az életmódunk is befolyásolja, hogy mennyire vagyunk kitéve a veszélynek

Az átlagember szinte alig tud valamit a rettegett betegség tüneteiről és kezeléséről, pedig fontos odafigyelni a jelekre!

A vér maga az élet, nélküle nem működik a szervezet. Bár vannak helyzetek, amikor veszítünk belőle, az alvadás révén a szervezet igyekszik minél hamarabb megakadályozni a további vérveszteséget. Ha ebben a folyamatban zavar áll be, az bizony komoly következményekkel járhat! A túl gyors alvadás trombózishoz, vérrögök képződéséhez vezethet.

Idős és fiatal egyaránt szenvedhet tőle

Vajon kit érinthet leginkább a mindenképpen fájdalmas és sokszor életveszélyes trombózis, azaz amikor egy vérrög elzárja az eret? Hematológus szakemberek több szempontra hívják fel a figyelmet. Korcsoport tekintetében az időseknek kell jobban vigyázniuk, hiszen az ő szervezetük már kevésbé tudja kijavítani a hibákat. Ráadásul ilyenkorra kialakulhat 2-es típusú cukor betegség, érelmeszesedés és egyéb anyagcserebetegségek is, amelyek hajlamosító tényezők. A vénák kitágulnak, gyengül a kötőszövet, gyakoribb az elhízás, kevesebb a testmozgás, ezek mind fokozzák a trombózis lehetőségét. Ha emellett például ízületi gyulladás áll fenn, az szintén kiindulópont lehet. A másik veszélyeztetett korcsoport a fiatalabb nőké a fogamzásgátlók szedése miatt. A bennük található ösztrogén ugyanis a trombózis irányába tolja el a véralvadást, ezért is kell sort keríteni a gyógyszer szedése előtt részletes kivizsgálásra.

A hosszú utazás kockázatos lehet

Sokan kapnak vérhígító injekciókat műtéteket követően. Amikor sérül egy ér, az azonnal beindítja a véralvadást a szervezetben, éppen ez történik operációk, balesetek után. Ezért bizonyos beavatkozások kapcsán előírás a vérhígító adása. De akár egy gipszrögzítés is gondot okozhat, főleg a lábon: az izom nem tud összehúzódni, pang a vér, és ennek következtében trombózis alakulhat ki. A hosszú, végig ülve töltött utazások szintén veszélyesek, mert ilyenkor passzívan, általában behajlított lábbal ülünk, és nemritkán a ruházatunk is elszorítja az ereket. Ráadásul a fedélzeten szárazabb a levegő, mégis hajlamosabbak vagyunk kevesebbet inni, hogy ne kelljen kimenni a toalettre… Ilyenkor, főleg, ha öröklött tényező is fennáll, a rizikófaktorok összeadódhatnak.

Családi kórtörténetet

Mivel léteznek örökletes tényezők, nem árt körbekérdezni a családban, hogy előfordult- e már valakinél ilyen probléma. Azoknak kell különösen figyelniük, akiknél mindkét szülő révén fennáll a fokozott trombóziskészség. Az ilyen eltérésekből a Leiden-mutáció a leggyakoribb, ez mostanra viszonylag ismertté vált, és szokták is vizsgálni, például a fogamzásgátló felírása előtt. Ha valaki csak az egyik szülő révén érintett a hajlamban, akkor nincs akkora baj, ám néhány élethelyzetben így is veszélybe kerülhet az illető: ilyen lehet a várandósság, amikor a trombózis irányába tolódik el a véralvadás, meg kell tehát gátolni, hogy elvérezzen az anya. A szülés utáni első hét a legrizikósabb, hiszen a méhlepény leválása utáni sebnek be kell gyógyulnia. Persze nem biztos, hogy a mindkét szülőtől öröklött hajlam állandó gyógyszerszedésre ítéli a pácienst, de az odafigyelés elengedhetetlen. Miután pedig bekövetkezett a trombózis, természetesen már nem lehet elhagyni a tabletták szedését.

Mikor gyanakodjon?

Egy aprócska vérrög nagyon komoly bajt okozhat, figyelni kell az intő jelekre. Az első tünet, hogy a láb bedagad és fáj. Persze bárkinek bedagadhat a lába, ha például sokat ül, mert a nyirokkeringés ilyenkor akadályozott. Az is gyakori, hogy egy kisebb vénában jelenik meg a vérrög, és enyhe sportsérülésnek véljük, ám ezek a panaszok nem tartósak, egy nap alatt maguktól elmúlnak. Ha nem így történik, a trombózis eshetőségét is számba kell venni, különösen, ha tudjuk, hogy volt rá példa a családban. Ez esetben minél hamarabb menjünk orvoshoz! A diagnózist általában vérvizsgálattal és a mély vénák ultrahangos vizsgálatával állapítják meg, a vérhígítós kezelést pedig már erős gyanú esetén is azonnal el kell kezdeni. Ez azért fontos, mivel a vérrög leszakadhat és tüdőembóliát okozhat.