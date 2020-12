6 tanács a kompresszor megvásárlásához

Ma már nemcsak gyárakban használunk kompresszorokat, hanem gyakran az autószerelő műhelyekben és otthon és szükségünk van rá. Rengeteg olyan ház körüli teendő elvégzésére lesz szükségünk, amihez jó, ha van otthon sűrített levegő.

Ilyen lehet a kerékfelújítás, a festés a tisztítás vagy akár a portalanítás is. Szerencsére nem kell nagyon kétségbe esnünk, ha a vásárlás mellett döntünk, mivel ma már mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelőt. A legfontosabb, hogy az ideális kompresszort válasszuk ki, ami passzol az életkörülményeinkhez is. A Btkkft oldal tanácsai alapján a következő szempontokat kell figyelembe vennünk.

1. Az első a teljesítmény. Ezt általában a kompresszor villanymotorjára vonatkozóan van megadva, mindig wattban keressük. Azt azonban mindig figyelembe kell venni, hogy ez a szám nem a tényleges teljesítményt takarja. A kompresszor felépítése nagyban befolyásolja ezt a tulajdonságot, így, ha biztosra akarunk menni, akkor 20-40%-kal kevesebbel számolunk. Nem csoda, hogy gyakran halljuk azt a tanácsot, hogy inkább vegyünk erősebb kompresszort. Ennél a pontnál azt is érdemes tudni, hogy a nagyobb teljesítmény nagyobb áramfogyasztást is jelent, így ezzel is számolnunk kell. Otthoni használatra tökéletesen elegendő lesz egy 300 wattos kompresszor, miközben, ha műhelybe gondolkodunk, akkor érdemes 1000 watt felett vásárolni.

2. Következő pont, amit érdemes átgondolni, az a tárhely térfogata. Ezt mindig literben adják meg, és azt jelzi, hogy a kompresszor mennyi levegőt tud elraktározni. Logikusan következtetve minél nagyobb tárolót választunk, annál több sűrített levegő lesz benne, és annál tovább fogja tudni biztosítani a nagy nyomású levegő kiáramlását.

3. Ha kompresszorban gondolkodunk, akkor meg kell említeni a nyomást is. Nem mindegy, hogy milyen munkálatokat akarunk vele ellátni, a nyomás fogja megadni, hogy meddig tud elmenni a gép. Ha inkább otthoni használatban gondolkodunk, akkor nyugodtan válasszuk a 8 baros készülékeket.

4. Másodlagos fontossággal rendelkezik, de érdemes lehet a szállított levegő mennyiségére is odafigyelni, mivel ez fogja meghatározni, hogy milyen gyorsan tudunk elvégezni egy feladatot. A gépen ezt liter/perc adatban adják meg. Minél nagyobb az érték, annál több levegőt fúj ki, és annál hamarabb végzünk például egy kerékfújással.

5. A kompresszor súlya akkor igazán fontos, ha nem fix helyen tartjuk majd, hanem szállítani szeretnénk. Ha az a tervünk, hogy ide-oda visszük magunkkal, akkor bizony nem mindegy, hogy hány kilót kell emelgetnünk. Miközben a 10 kilós szerkezetet elbírjuk, addig a 30 kg már lehet, hogy a határainkat feszegeti. Vásároljunk olyan kiépítésben, ami kereket is tartalmaz, így legalább az emelést megússzuk.

6. Mint minden, úgy a kompresszor is meghibásodhat. Sajnos napjainkban a szervizzel is számolnunk kell, nem mindegy, hogy hány év garanciát kapunk a pénzünkért. Lényegében a kompresszor nem nevezhető bonyolult szerkezetnek, azonban jó tudni, hogy ki segíthet a bajban. Inkább vegyünk olyan márkákat, amiknek múltjuk van.