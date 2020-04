Az iparág, amelyre akár pozitívan is hathat a koronavírus

A mezőgazdaság évek óta munkaerőhiánnyal küzd, így akár felvevőpiacként is funkcionálhat azok számára, akik a koronavírus-járvány miatt elvesztik munkahelyüket. Ifjabb Csizmadia György a jelenség zöldség-gyümölcstermesztésre gyakorolt hatásait elemezte.

Az immár világjárványként tomboló koronavírus életünk minden szegmensét befolyásolja, többnyire negatívan. A gazdaságra gyakorolt hatásait korábban többször is elemeztük, a Pentele Zrt. igazgatója például értékelésében kiemelte: az értékesítés mellett, a munkálatokkal is csúszásban vannak. A mezőgazdasági boltok helyzetének alakulása sem mondható kedvezőnek, viszont a Venyim Gyümölcse Kertészet ügyvezetője, ifjabb Csizmadia György bizakodó. Tapasztalatai szerint a koronavírus – az időjárással ellentétben – nem gátolja a szezonális munkálatok elvégzését, valamint humánerőforrásra gyakorolt hatása akár pozitív is lehet, az ágazat szempontjából.

A szakember kérdésünkre elmondta, a cégnél felkészítették a munkavállalókat a különleges helyzetre, ennek érdekében több tanfolyamot tartottak. Hozzátette, mivel jelenleg mindössze néhány fő dolgozik a vállalatnál, ezek betartása nem jelenthet problémát. A szüreti időszakban, valamint a népszerű „Szedd magad!” akciónál – ami nagyjából hat hét múlva kezdődik – azonban másféle intézkedések léphetnek életbe:

„A maszk illetve kesztyű használata szükséges lesz, a további óvintézkedések azonban nagyban függnek majd a felvásárlói igényektől.”

Munkaerő

A mezőgazdaság mint iparág évek óta jelentős munkaerőhiánnyal küzd, így ez szektor akár felvevőpiacként is szolgálhat azok számára, akik a járvány miatt, hirtelen elvesztik – vagy már el is vesztették – munkahelyüket. Ezt megerősítette a vállalat ügyvezetője is: mint mondta, folyamatos az érdeklődés, mind a magánszemélyek, mind pedig a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek részéről.

„Az alkalmi foglalkoztatás lehetőséget ad arra, hogy akárcsak átmeneti jelleggel is, a mezőgazdaságban munkát vállaljanak az arra rászorulók.”

Az időjárás tekintetében már nem ennyire szerencsések a mezőgazdászok, ugyanis az állandó szél folyamatosan szárítja a gyümölcsfák gyökerét, így azok a március végi hidegnek „köszönhetően” gyakorlatilag elfagytak, emiatt rekordtermésre semmiképpen sem számítanak a szakemberek.

Egy érme több oldala: a kereslet

Az egészséges életmód, az immunerősítés fontosságáról számtalan elemzés, tanulmány, tudományos és kevésbé tudományos cikk született, de talán egyik sem mutatta annak szükségességét annyira, mint a jelenlegi helyzet, amikor egy betegség kényszeríti a négy fal közé az emberiséget.

A személyes higiéné jelentősége mellett, a zöldség-, gyümölcsfogyasztás is nagymértékben erősíti szervezetünk ellenálló képességét. Ez pedig komolyan befolyásolhatja a jövőben a keresletet, és hatással lehet az export-import áruforgalomra is.

– Ez egy nagyon specifikus kérdéskör, hiszen a szamócát helyi ellátásra termeljük, a cseresznye viszont exporttermék. A jelenlegi helyzetben most még nehéz megmondani, hogy a fogyasztás milyen mértékben és irányba mozdul majd el. A piramis harmadik oldala a bizalmi index. A vírustól nagymértékben sújtott államok, valamint az onnan bejövő termékek iránt bizonyosan kisebb lesz a bizalom, mint a vírus előtti időkben. Ez egy nagyon sokismeretlenes egyenlet, az viszont bizonyos, hogy változni fognak a fogyasztói szokások.

A fentiekből látható, hogy bár a zöldség- és gyümölcstermesztésre is hatással van a koronavírus, ezek később – a szüreti időszakban, illetve főként a fogyasztási szokások változásától függően – mutatkoznak meg. A humánerőforrás szempontjából pedig még pozitívan is kijöhet az évek óta munkaerőhiánnyal küzdő ágazat.