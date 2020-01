Sima hazai győzelem

Az NBI Liga alapszakaszának harmadik fordulójában papírforma győzelmet aratott a Dunaferr a Szeged ellen.

Az NBI Liga alapszakaszának harmadik körében két idegenbeli összecsapást követően hazai közönsége előtt lépett pályára a Dunaferr SE röplabda csapata.

Bár az alapszakasz a fiúk számára jól indult, hiszen Pécsen arattak sima 3-0-s győzelmet, a második körben ez már nem volt elmondható, mivel a MÁV Előre otthonában szenvedtek 3-2-es vereséget. Így a mai, Szeged elleni összecsapáson muszáj volt javítaniuk fiainknak, amely ütközeten abszolút esélyesként léptek pályára. – Tájékoztat az egyesület.

Ennek megfelelően indult a meccs (3-1), majd Mészáros nyitásainak köszönhetően öt ponttal elléptünk (7-2). A folytatás is rendben volt, de közben több nyitást rontottunk (10-7), mely miatt kissé felzárkózott a Szeged. Miután felváltva estek a pontok (16-12) ismét erőre kaptunk, és hatot tettünk közé (18-12), mely után a vendégek már második idejüket kérték ki. Ez számukra négy pontot eredményezett, szerencsére azonban még időben tudtunk reagálni erre (21-16). A vége ettől kezdve sima lett, melyet Laczi Dominik sánca zárt le (25-17). Fordulás után Hatvany Zsolt nyitásai ültek (5-1), de a folytatás is remek volt, hiszen Mészáros Dömötör labdáival sem bírtak a vendégek, vagyis nagyon elléptünk az elején (9-3). Ráadásként sorra jöttek a hazai pontok (12-4), mely kissé elkényelmesítette fiainkat, mely három vendég pontot eredményezett (14-8). Szerencsére azonban időben ébredtünk fel (16-9), és innen már nem volt megállás a huszadik pontig (20-13). A végjátékban nem ment minden simán, de a győzelemhez nem férhetett kétség, melynek 25. pontját Tomanóczy Bálint szerezte (25-19). Jött a harmadik, egyben befejező szett, ahol a kiváló nyitások miatt lett már az elején nagy az előnyünk (6-2). A nyitásaink továbbra is ültek, ekkor Tomanóczy Bálint remekelt (11-3), melyet követően három helyen is cserélt Tomanóczy Tibor. Érkeztek a még fiatalabbak, Tamási, Kecskeméti és Sümegi, akik remekül álltak be a meccsbe. Tamási hét nyitással hozta a pontokat, melyek közül kettő ász volt (18-4), majd Tajti Olivér váltotta Laczi Dominikot, ráadásként Ambrus Bence és Balázs Bálint is lehetőséget kaptak. Ők pedig éltek ezzel, és nagyszerű játékkal nyerték a szettet (25-9), ezzel együtt a meccset (3-0).

Dunaferr SE – VIDUX-Szegedi RSE 3:0 (25-17, 25-19, 25-9)

Vezették: Sík Barbara és Szarka János István

Dunaferr SE: Tomanóczy Bálint, Laczi Dominik, Iván Bence, Majoros Balázs, Hatvany Zsolt, Mészáros Dömötör, Gebhardt Áron (liberó). Cserék: Ambrus Bence, Balázs Bálint, Tajti Olivér, Kecskeméti Bálint Olivér, Tamási Dávid, Sümegi Kristóf (liberó), Vezetőedző: Tomanóczy Tibor

VIDUX-Szegedi RSE: Piti Richárd, Farkas Baráti Attila, Fülöp Norbert, Honti Szilárd, Kiss Gábor, Csányi Dániel. Borsi Levente (liberó), Cserék: Bodnár Lajos, Berentés Béla, Bitó Attila, Inhoff Attila József, Demcsák Balázs, Váradi Zoltán (liberó), Vezetőedző: Nusser Elemér