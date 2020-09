Ötgólos vezetésnél még nincsen vége a meccsnek

A Fejér megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának hetedik fordulójában majdnem botlott otthon a listavezető Vajta, a Mezőfalva ellen csak hosszabbításban mentették győzelemre a mérkőzést.

A Baracs az első félidőben ötöt vágott a Nagykarácsonynak. A második játékrészben teljesen kiengedtek a hazaiak. Nem rajtuk múlt, hogy a vendégek közel álltak az egyenlítéshez.

Baracs – Nagykarácsony 5–3 (5–0)

Baracs: Vaszócsik (Hruby T. 60.) – Nagy E. (Nagy D. 60.), Cséplő, Deli (Badi 67.), Balogh, Éliás, Huber (Bartók 60.), Hepp, Mészáros, Prókai (Sebestyén 67.), Kőkuti.

Nagykarácsony: Turi – Rabijász (Rácz 46.), Fülöp, Kovács D., Tábi (Kovács R. 46.), Brogyányi, Horváth, Huszár, Boros, Szabó, Felföldi.

Az első negyvenöt percben a Baracs szinte „letarolta” ellenfelét. A 13. percben Delit buktatták a tizenhatoson belül, a büntetőt a sértett végezte el, 1–0. Erős hazai támadás mellett a 26. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendéglátók. A tizenhatos sarkáról középre beküldött labda a kapus előtt megpattant, így a nagykarácsonyi hálóőr csak kiütni tudta. A kipattanóra Balogh érkezett jó ütemben és bekotorta, 2–0. A 37. percben jobb oldali szögletbe Kőkuti fejelt bele, így már 3–0 volt a mérkőzés állása. A 43. percben újabb hazai szögletnél luftot rúgott a nagykarácsonyi védő, a helyzetet kihasználva ezúttal Éliás gurított a kapuba, 4–0. A fél­idő vége előtt két perccel Cséplő kapu előtti visszagurítását Éliás csíp­te meg, aki rutinosan fejezte be az akciót, 5–0.

A pihenő után alaposan megváltozott a mérkőzés képe. A Baracs hiába próbált biztonsági játék mellett további gólokat szerezni, ez csak ellenfelének sikerült. A sok kihagyott helyzetet látva a Nagykarácsony felélénkült. Először Felföldi szabadrúgásból bombázott a baracsi kapuba, majd a 81. percben Brogyányi is feliratkozott a góllövőlistára, 5–2. A hazai együttesnek még egy tizenegyes is jutott a második félidőre, de a frissen beálló Sebestyén büntetőjét a nagykarácsonyi kapus a jobb alsó sarokban kifogta. Utána ráadás szabadrúgás következett a Baracs javára, de Sebestyén ismét kudarcot vallott, mert a kapu előtt 17 méterről a sorfalba lőtte. Végül a 89. percben a vendég Boros találta el remekül a labdát, így beállítva az 5–3-as végeredményt. A baracsiak a második félidőben kapust is cseréltek, Hruby azonban csak nézője volt a meccsnek.

Idei Szabolcs, a Baracs edzője: – Szinte szóhoz sem jutok a második félidő teljesítménye miatt. Nem először járunk úgy, hogy nagy különbségű vezetésnél megnyertnek tekintjük a mérkőzést. Az első részben a Baracs focizott, a másodikban a Nagykarácsony.

Mergl István, a Nagykarácsony edzője: – Nagy előnyt adtunk ellenfelünknek, és későn ébredtünk fel. Most ez erre volt elég. Nagyon sajnálom.

Vajtán csak a hosszabbítás hosszabbításában tudtak győzni a Mezőfalva ellen.

Vajta – Mezőfalva 1–0 (0–0)

Mezőfalva: Orosz – Balogh I., Balázs (Horváth 77.), Sümegi, Török, Balogh D., Puskás (Kiss 92.), Horváth P. (Kovács D. 46.), Mekota, Sági, Ásványi.

Gólszerző: Majláth (94.).

– Egy nagyon jó vajtai csapat ellen sikerült óriási küzdelemben majdnem ikszelni. Alapvetően védekező felállással futottunk pályára, és onnan kontrákból felépített támadásokkal próbáltunk eredményt elérni. Ismerve az ellenfél játék­erősségét, mindenképpen dicséretes teljesítményt nyújtott a csapat egészen a 94. percig. Nem is értjük, hogy a háromperces hosszabbítás után miért tett még rá két percet a játékvezető. A 94. percben véleményes tizenegyes miatt tudott nyerni a hazai együttes – nyilatkozta Bakos János.

Polgárdi – Előszállás 2–1 (1–0)

Előszállás: Nagy – Németh, Harasztia, Kovalovszky (Horváth 46.), Nyári, Béres, Czifra, Bognár (Kercza 77.), Szalai (Balogh 79.), Bozsoki (Ecsedi 55.), Reichardt (Garbacz 79.).

Gólszerző: Nagy (7.), Gárber (71.), illetve Czifra (76.).

Kiegyenlített küzdelemben megérdemelten győztek a hazaiak – olvasható az előszállási klub közösségi oldalán.

További eredmények: Szabadegyháza – Káloz 0–5, Szabadbattyán – LMSK C. Sport 1–4, Sárvíz – Seregélyes 1–2.

A bajnokság állása: 1. Vajta 21 p./ 7 mérkőzés, 2. Káloz 18/7, 3. Baracs 16/7, 4. Adony 10/6, 5. Polgárdi 10/6, 6. Nagykarácsony 10/7, 7. Szabadbattyán 9/6, 8. Előszállás 6/6, 9. LMSK 6/6, 10. Sárvíz 6/7, 11. Mezőfalva 3/6, 12. Szabadegyháza 3/6. 13. Seregélyes 1/7.