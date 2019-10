Magabiztos hazai siker a szolnokiak ellen

A röplabda NB I alapszakaszának második fordulóját rendezték az elmúlt hét végén. A B csoportban a Dunaferr Sportegyesület csapata vasárnap három játszmában múlta felül a Szolnoki RK gárdáját.

A házigazdák ezúttal remek játékkal, magabiztosan győzték le a vendég szolnokiakat.

Dunaferr SE – Szolnoki RK 3:0 (20, 14, 18)

Dunaújváros Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Halász Tibor, Szarka János.

Dunaferr SE: Tomanóczy B., Laczi, Quintz, Majoros, Iván G., Mészáros D., Gebhardt Á. (liberó). Csere: Balázs B., Iván B., Ambrus, Sümegi (liberó), Hatvany Zs., Kecskeméti B., Tamási. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Szolnoki RK: Csendes Cs., Boa, Galovicz, Bíró, Guzmics, Banai, Farkas R. (liberó). Csere: Jacsó, Gazsi, Kókai, Tímár. Vezetőedző: Gulyás Ferenc.

A szolnokiak kezdtek jobban, és az első technikai szünetben egy ponttal vezettek is. A folytatásban azonban fordított a hazai gárda, és ötpontos különbséggel megnyerték az első játszmát. A második szett sokkal egyértelműbb volt. A játékrész közepén tizenegy pont lett az újvárosiak előnye, amit meg is tartottak a végéig. A harmadik játszmában is végig a hazaiak irányítottak, és meggyőző teljesítménnyel zárták le a találkozót.

Tomanóczy Tibor:

– Nagyon örülök a megszerzett három bajnoki pontnak. Az első játsz­ma után sikerült stabilizálni a játékunkat, és úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyertünk. Csütörtökön újabb meccs vár ránk a Szolnok ellen a Magyar Kupában, a hét végén pedig egy nagy falat, a Pénzügyőr lesz az ellenfelünk.

Gulyás Ferenc:

Sajnos elkapott minket egy sérüléshullám. Két, meghatározó játékosunk is hiányzott, így nem tudtuk felvenni a versenyt a Dunaferr együttesével. Bízom benne, hogy ha sérültjeink felépülnek, akkor egészen más lesz a játékunk.

A játéknap másik két összecsapásán a következő eredmények születtek: Pénzügyőr SE – Fino-Kaposvár 3:2, MÁV Előre BERICAP – Debreceni EAC 3:2. A B csoport jelenlegi állása: 1. Dunaferr SE 6 pont, 2. Pénzügyőr SE 5 pont, 3. Fino-Kaposvár 4 pont, 4. MÁV Előre BERICAP 2 pont, 5. Magyar utánpótlás-válogatott 2 pont, 6. Szolnoki RK 1 pont, 7. Debreceni EAC 1 pont.