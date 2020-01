Kobe Bryant, a „Fekete Mamba” – egy legenda távozott

Kosárlabda-rajongó kollégánk, Morva Dávid emlékezik a vasárnap tragikus körülmények között elhunyt kosaras legendára, Kobe Bryantre:

Nem tetszett a játéka. Nem tetszett ahogy hozzáállt a csapattársaihoz, az sem, hogy „elüldözte” maga mellől az akkor pályája csúcsán járó Shaquille O’Nealt, akivel egyébként három bajnoki trófeát is begyűjtöttek. Nem tetszett, hogy azt gondolta, mindig, minden körülmények között neki kell elvállalnia az utolsó dobást, akkor is, ha éppen katasztrofális számokat produkált az adott találkozón. Nem tetszett, hogy pályafutása lezárása előtt nem sokkal, két évre ötvenmillió dolláros szerződést alkudott ki magának, megbénítva ezzel az akkor már az újjáépülésre igencsak megérett Los Angeles Lakers gárdáját. Ennyi.

Könnyebb megfogalmazni, melyek azok a dolgok, amelyeket nem kedveltem Kobe Bryantben. Azonban annyi, de annyi minden van, ami miatt lehetett rajongani érte, imádni őt, a kosárlabdát, hogy nehéz rendezni a gondolataimat. A „Fekete Mamba” vitán felül tehetséges, atletikus játékosnak számított 1996-ban, amikor a ligába érkezett. Felépítése, és a fent leírtak azonban alapkövetelménynek számítottak és számítanak ma is az NBA-ben.

Mivel volt ő jobb, mint a többiek?

Mindenki másnál többet dolgozott. Elsőként érkezett, és utolsóként távozott a kosárlabdapályáról, munkamoráljáról legendák keringenek. A többi között ez volt az egyik ok, amiért úgy állt a csapattársaihoz, Shaquille O’Nealhez is, ahogy. Nem viselte el, hogy valaki lusta és nem dolgozik annyit, amivel kiérdemelje a rangot, hogy Kobe Bryant csapattársa legyen. Mert rang volt, efelől szemernyi kétségünk se legyen. Megalkuvást nem tűrő játékstílusának, munkamoráljának, a játék iránti alázatának köszönhetően, azok rajongását is kivívta, akiknek nem tetszett a játékstílusa, csapattársaihoz való hozzáállása vagy az ötvenmillió dolláros szerződése.

2016-ban búcsúmeccse alkalmával hajnali 03.00 órakor felkeltem és az utolsó negyedet a Staples Centerben helyet foglaló Jack Nicholsonhoz hasonlóan tomboltam végig, hitetlenkedve, a szememet dörzsölve. A pályafutását lezáró találkozón, „búcsúzóul” kereken 60 pontot szerzett.

Ahogy ő köszönt el a kosárlabdától, úgy köszönök el tőle én is.