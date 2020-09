Futsal: az utolsó pillanatban vesztett a Dunaferr

A futsal NB I 3. fordulójában majdnem hatalmas meglepetést okozott a Dunaferr DUE Dutrade együttese a Berettyóújfalu otthonában szombaton.

Az első félidő Horváth B. remek cselsorozatával kezdődött, amit befejezésként ugyan mellé lőtt, de az arra mindenképpen elég volt, hogy felébressze a tüzet a házigazda csapatban. Ezzel aztán megindult a pergőtűz. Előbb a hazai Nagy eggyel, majd Rábl három bombával is jelentkezett, de Rigó ahogy a mérkőzés során végig, keményen beleállt a lövésekbe, ha kellett bravúrokat mutatott be, vagy éppen szerencsésen támaszkodhatott a szinte extázisban harcoló csapattársaira. A ritka viszontválaszok egyikével Csányi zárta le az első öt percet. A Berettyóújfalu innen aztán masszívan beleállt a hihetetlen nagy tempójú csatába. Horváth N., Da Silva, Pereira, Szabó egy meccsre való imponáló kísérletet mutatott be, az újvárosiak azonban állták a próbát, sőt Horváth B. és Hinojosa egy-egy mutatós show-elemre is kitörtek.

Ez komoly figyelmeztetés volt a berettyóújfalui vezetőedzőnek, aki elunva az addigi eredménytelenséget, negyedóra után időt kért, hogy aztán a legényeivel szinte felboríttassa a pályát. A hatalmas nyomás eredményeként Nagy Imre megszerezte a vezetést a 17. percben. A játékrészt Csányi zárta le egy hatalmas lövéssel, amit Mezei hárított.

A szünet után a játék képlete a gyanúsan altató bevezető percek után, az első húszhoz hasonlónak mutatkozott, de figyelemre méltó Dunaferr-kontrákkal. Ezekben a tempót váltott vendégek a remek és önfeláldozó védekezés (Östör például a gólvonalról tisztázott egy bomba erejű lövést, Szeghy, Klacsák, Dorogi, a már méltatott Tony és Horváth B. mellett) elég sok izgalmat okoztak a hazai védőknek is. A minden fegyvernemben való jártasságát Németh előbb egy szabadrúgásával, majd Csányinak adott gólpasszával is bizonyította. A hazai nézők szerint ezt azért nem kellett volna… Az egyenlítés következményeképpen, egy kis játékos túlzással szólva, a Berettyóújfalu csapatából talán egyedül az edzőjük nem próbálta meg átlőni a Dunaferr vonalait.

A hajrára az utolsó energiájukat is mozgósító hazaiak, emberelőnyös játékukkal a saját kapujukhoz szögezték a vendégeiket, és végül, huszonhat másodperccel a vége előtt, Rábl belőtte győztes góljukat (1–2). Nem azon a huszonhat másodpercen múlott. Kevesen fogadtak volna a vendégek sikerére, pedig nagyon közel álltak hozzá. A Dunaferr a rövidebb kispadjával, de hibátlan sportemberi hozzáállással óriási, becsületes csatára kényszerítette a kiváló légiósokat és magyar válogatottakat felsorakoztató ellenfelet.