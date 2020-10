Egy hónap után ismét bajnoki mérkőzést játszik ma a DKKA

Amennyiben az utolsó pillanatban semmi nem jön közbe, több mint egy hónap kihagyás után szerdán 18 órától Érden ismét bajnoki mérkőzést játszik a remélhetőleg először és utoljára koronavírus-fertőzés miatti karanténon és leálláson átesett Dunaújvárosi Kohász KA kézilabda-együttese. Ezen a találkozón tér vissza a pályára Bulath Anita.

Legutóbb szeptember 23-án, a Debrecen ellen egy góllal elveszített hazai meccsen szerepelt Vágó Attila vezetőedző csapata, azóta egyetlen mérkőzésen sem. Ugyanis az október elejétől kötelezővé tett koronavírus-tesztelés után két DKKA-játékosnak pozitív eredménye lett, ami miatt a teljes keret és a szakmai stáb tíznapos hatósági házi karanténba került. Miután ez, és a minimum nyolc napos várakozás az első fellépésig letelt, a soros ellenfélnél ütötte fel fejét a fertőzés, így vasárnap a Békéscsabával sem tudtak játszani a lányok.

Ma viszont végre igen, a mérkőzés előtt Vágó Attila vezetőedzőt kérdeztük az elmúlt időszakról. Azzal kezdte, hogy szakmai szempontból nagyon rosszul jött a leállás, mert a Debrecen-mérkőzésen már látta, egyre jobb formában van a csapat, a játék is jól ment, és akkor megállt az élet, illetve a bajnokság a számukra.

– A tíz nap a két kisgyerekemmel hamar eltelt otthon, foglalkoztattak rendesen, például a Thomas a gőzmozdony című mesében már mesteri szintre jutottam. A viccet félretéve, ha már így alakult, nagyon kellemes percek voltak ezek, mert régen sikerült ennyi időt a családdal töltenem. Emellett persze elemzéseket, felkészülési terveket is csináltam, aztán sorra rakhattam félre azokat, amikor kiderült, hogy mégse azzal játszunk, akire készülünk. Folyamatosan tartottuk egymással a kapcsolatot a csapaton belül, meg akiben kellett, a lelket is. Azért volt egy kis aggodalom a hogyan tovább végett, hiszen sorra jöttek a hírek az újabb és újabb hasonló sorsra jutó csapatokról. Amikor már játszhattunk volna, az a meccs is elmaradt, és most a legfrissebb, a Fehérvár is karanténba került a Váccal egyetemben, előbbivel a jövő hétvégén találkoznánk, amire így megint nem sok esélyt látok. Szóval, annyit tudok, hogy ma Érden lépünk pályára, aztán jövő szerdán Szombathelyen. Bár a heti tesztelések után megint felfordulhat a menetrend – mondta.

Vágó Attila kérdésünkre hozzátette, ez a tíz nap kiesés az edzésmunkában pont határeset volt. Persze az első gyakorláson kicsit dadogott a labda a kezekben, de mivel a Békéscsaba-meccs is elmaradt, ezért jutott pluszidő csak az Érdre készülni, s most már úgy látja, ismét jó formában van a társaság. Ráadásul visszatérhet az első meccsen megsérült Bulath Anita is.

– Először tizenkét találkozóval, a bajnokság felével számoltunk, hogy ki kell hagynia, ezzel szemben csak négy meccsünk volt ez idő alatt. Gyakorlatilag olyan, mintha tegnap sérült volna meg, közben azóta nagyon sok minden történt velünk. Nagy örömünkre Érden újra a pályán lesz, egy kiváló kézilabdázóról van szó, akivel csak erősebbek leszünk. A két fertőzött játékossal természetesen még nem számolhatok, egyikőjük még mindig pozitív, ezért otthon van, a másik, negatív lány múlt héten csatlakozott, de még várnak rá orvosi vizsgálatok, ami mellett csak fokozatosan szeretném visszahozni a munkába, elkerülendő bármilyen esetleges szövődményt – tette hozzá.

A bizonytalansági tényező sajnos egyre nagyobb szerepet kap a szakemberek, sportolók életében, elég beszédes adat, hogy eddig több ­meccs maradt már el, mint amit meg tudtak rendezni, szerdáig negyvenöt halasztott mellett harminckilenc lejátszott szerepel. Nagyon nagy kérdés, ami mindig felmerül, miként lehet a realitáshoz közeli végeredménye majd a sorozatnak. Vágó megjegyezte, ha így, ez a tendencia folytatódik és ezt a rengeteg bajnokit jövő május, júniusban pótolják, akkor már Debreczeni-Klivinyi Kinga is vissza tud térni, aki márciusra várja kisbabáját.

Ami pedig a mai találkozót illeti, ugyan az Érd mögöttük áll és alaposan meggyengült, nem szabad lebecsülni, de a siker a cél a csapat számára: – A nyári meccsünkből ne induljunk ki, azóta ők is sokat fejlődtek, szerintem a sérültjeik is visszatérnek. Ennek ellenére nem csak a kötelező optimizmus mondatja velem, hogy a két pontért megyünk, főleg most, amikor minden sikernek óriási tétje van, hiszen nem tudni, mi lesz a bajnoksággal. Szerencsére motiválni nem kell a társaságot, ennyi kihagyás után olyan elán­nal és tűzzel fognak játszani, hogy felszántják a pályát. Már nagyon ki vannak éhezve a kézilabdára, na meg egy újabb győzelemre!