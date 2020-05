Dobos Barna az NB II-es Szeged vezetőedzője

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia új vezetőedzője Dobos Barna lett, aki a 2019/2020. évi NB I-es labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójáig a Zalaegerszegi TE szakmai munkáját irányította.

A szakember egy évvel ezelőtt az első osztályba juttatta a zalaiakat, de korábban a Dunaújváros PASE együttesével is véghez vitte ezt a bravúrt. A szegediek a hétfőn lezárt NB II-es bajnokság tizenkettedik helyén végeztek. Innen szeretnének előrébb lépni, ezért szerződtették a rutinos dunaújvárosi szakembert.

– Az elmúlt időszakban két csapattal álltam tárgyalásban, de végül a szegediek ajánlatát fogadtam el. Már régebben is felvetődött annak a lehetősége, hogy Szegedre költözzek, de most jött el az ideje – mondta.

– Mennyi időre szerződött és milyen célokkal vág neki a munkának?

– A szerződésem két évre szól. Az elsőben az a cél, hogy csatlakozzunk az NB II élmezőnyéhez. Szeretném, ha minél eredményesebben szerepelne a csapat. Az adott kerethez igazítva a maximumot kell kihozni az együttesből. Ezt követően a biztos gazdasági és sportszakmai háttér, valamint a közös akarat szükséges ahhoz, hogy reális cél legyen az élvonalba való kerülés. Szeged, mint az ország egyik legnagyobb városa, ezzel az infrastruktúrával, és ezzel a szurkolótáborral mindenképpen megérdemelne egy elsőosztályú klubot. De csak lépésről lépésre szabad haladni, hogy az álmot egyszer elérjük.

– Milyennek ítéli meg a jelenlegi keretet, amelyben több olyan labdarúgó is szerepel, akikkel már dolgozott együtt?

– Valóban több játékost is testközelből ismerek, akik tisztában vannak az elképzeléseimmel. Természetesen szeretnénk megerősíteni a keretünket. Úgy gondolom, hogy Szeged vonzó lehet minden játékos számára, ezért bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy milyen együttessel tudunk majd nekivágni a következő szezonnak.

– Ebben a rendkívüli helyzetben miként tervezik a felkészülést?

– A pandémia miatt speciális helyzetben vagyunk, hiszen a labdarúgók már két hónapja csak egyéni edzéseket végeznek. Az elkövetkező időszakban fel kell mérnünk, hogy milyen fizikai állapotban vannak, és ennek függvényében alakítjuk majd a felkészülést, amit adott esetben rugalmasan kell majd kezelnünk, hiszen jelenleg nem ismert az őszi szezon rajtjának időpontja sem.GA