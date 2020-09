Az Extraliga óriási lehetőség a dunaújvárosi röplabdának

Remek idegenbeli győzelemmel kezdték a röplabda Extraliga 2020/2021. évi szezonjának alapszakaszát a Dunaferr SE röplabdázói. Vasárnap 16.30 órakor hazai közönség előtt is bemutatkozik az együttes, amikor a VRC Kazincbarcika gárdáját látják vendégül.

A vasárnapi találkozót megelőző csütörtök esti sajtótájékoztatón a klub vezetése bemutatta a külföldi játékosokat, illetve szó esett az idei célokról.

Először Tomanóczy Tibor vezetőedző beszélt a keret kialakításáról és az elképzelésekről: – Alapvető célunk, hogy meghosszabbítsuk az extraligás tagságunkat, de szeretnénk meglepetést is okozni. Az én kezem alatt még nem szerepelt idegenlégiós a csapatban, ám most kettőt is sikerült igazolnunk. Rajtuk kívül érkezett még az egyetemi felvételt nyert Boa Szabolcs, aki szintén erősítést jelent. Bohnicsek Szilvesztert azonban fel kell építenünk, mert jelentős időszakot kihagyott. Annak külön örülök, hogy ezúttal sikerült megtartanunk a tehetséges, feltörekvő fiataljainkat, és a rutint képviselő játékosainkat is. A többszörös bajnok és kupagyőztes Kazincbarcika ellen rendkívül nehéz mérkőzésre számítok, ám szeretnénk megráncigálni az oroszlán bajuszát. A sportcsarnok nagytermében rendezendő találkozóra várjuk a nézőket.

Az újvárosiak legrutinosabb játékosának, Mészáros Dömötörnek ugyan voltak külföldi kérői, de az erősítések hírére maradt: – Jobbak, erősebbek vagyunk, mint a tavalyi évben. Megfelelően lehet cserélni, forgatni a játékosokat. A MAFC ellen is volt egy hullámvölgy a harmadik szettben, de utána tudtunk váltani. Amennyiben a ki-ki meccseket hozzuk, akkor az első négyben is végezhetünk.

Vass Zoltán szakosztályelnök szerint az Extraliga óriási lehetőség a csapatnak és a dunaújvárosi röplabdának egyaránt, de ez felelősséggel is jár.

– Nagyon örülök, hogy rendkívül motiváltak a játékosok és a szakmai vezetők is. Kívánom, hogy sikerüljön elérni a Döme (Mészáros Dömötör) által is említett első négy hely valamelyikét. Abban biztos vagyok, hogy hamar összeáll majd a keret, és ütőképes lesz. Ezt követően nem lehet csak a bennmaradás a célunk az Extraligában, ennél lényegesen ambiciózusabb célokat is kitűzhetünk magunk elé. Bízunk benne, hogy a mostani eredményeink a jövőben rengeteget segítenek majd Dunaújváros, illetve a környék röplabdasportján.

A város humán ügyekért felelős alpolgármestere, Barta Endre is örül a csapat fejlődésének.

– Az elmúlt időszakban számtalan látogatásom volt kulturális egyesületeknél, a civil, a szociális szférában, valamint sportegyesületeknél is, és szinte mindenhol a túlélésről beszéltek. Most viszont egy olyan helyen lehetek, amely a nehézségek ellenére is fejlődésen ment keresztül. Büszke vagyok arra, hogy a csapat ott van a legjobbak között, örülök a célkitűzéseknek. A lehetőségeihez mérten a város is igyekszik hozzájárulni a gárda minél jobb szerepléséhez.

A Dunaferr SE újonnan megválasztott ügyvezető elnöke, Mátyás Gábor szerint a nehézségek ellenére a fejlesztés mindig időszerű.

– Évek óta komoly építkezés folyik a szakosztálynál, aminek alapját az akadémia biztosítja. Viszont példaképek, húzójátékosok nélkül nem lehet felnőttcsapatot működtetni, a fiataloknak szükségük van olyan játékosokra, akikre felnézhetnek, akiktől tanulhatnak. Bízom benne, hogy ez a csapat a városnak és az egyesületnek is nagyon sok örömöt okoz majd.