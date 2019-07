„Semmiség” – ismételgette a trónörökös, mielőtt meghalt

„Polgármester úr! Idejövünk az Ön városába látogatóba, s az embert bombával dobják meg! Ez megdöbbentő!”

Vége a boldog békeidőknek

1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és feleségét Gavrilo Princip szerb diák, aki a kétes hírű szerb Fekete Kéz nevű szervezettel állt kapcsolatban. A főhercegi pár halálát követően diplomáciai bonyodalmak keletkeztek az akkori európai nagyhatalmak között, ami végül az első világháború kitöréséhez vezetett. Ferenc és Zsófia hercegnő a hadsereg boszniai gyakorlata miatt érkezett Szarajevóba, s látogatásukkal is igyekeztek hozzájárulni, hogy helyreálljon a Habsburg-dinasztia megtépázott balkáni tekintélye. Az utazás veszélyei mindenki előtt ismeretesek voltak, hiszen Bosznia és Hercegovina 1908-as annexiója óta valóságos melegágya lett a szerb terrorista szervezeteknek.

A merénylet

A főhercegi pár 1914. június 28-án reggel érkezett meg a szarajevói pályaudvarra, onnan nyitott gépkocsiban, hanyag biztonsági intézkedések mellett indultak a város polgármesteréhez. Az úton terroristák vártak a trónörökösre, arra készültek, hogy robbanószerkezetekkel vagy pisztolyokkal végeznek Ferenc Ferdinánddal és feleségével, ám végül csak Nedeljko Čabrinović hajította el gránátját, amely célt tévesztett. Ez 10 óra 10 perckor történt. A merénylők ezután szétszéledtek, Čabrinović megpróbált végezni magával, ám később mégis rendőrkézre került. Először úgy tűnt, a merénylők kudarcot vallottak, Ferenc Ferdinánd már szoros védő őrizetben hallgatta végig a szarajevói polgármester üdvözlő beszédét, majd a városi kórházba látogatott. Ezt követően az útvonalat megváltoztatták, azonban a sofőrök tévedésből mégis az eredeti útvonalat követték. Ferenc Ferdinánd sofőrje is erre haladt, a gépkocsiban tartózkodó Oskar Potiortek osztrák táborszernagy észrevette a tévedést és figyelmeztette a sofőrt, aki erre hirtelen fékezett. A mindössze néhány lépésre tartózkodó Gavrilo Princip ekkor előrántotta pisztolyát és tüzelt, halálosan megsebesítve ezzel a főhercegi párt. A trónörökös vesztét tehát a szerencsétlen véletlen okozta, Princip ugyanis éppen ebben az utcában várt rá. A szerb merénylő a hatalmas tömegben könnyen a veszteglő kocsihoz jutott, majd közvetlen közelről két lövést adott le Ferenc Ferdinándra és Zsófiára, akik egy órán belül belehaltak sérüléseikbe. Az első lövés a trónörökös nyaki főütőerét, a második a hercegné mellkasát érte, aki egyes források szerint ennek következtében azonnal életét vesztette. A lövések eldördülte után a főhercegi pár mozdulatlan maradt. A gépkocsi megindulásakor Zsófia férje, Ferenc Ferdinánd ölébe esett. A főherceg szájából ekkor vér buggyant ki. Az állapotát illető kérdésekre ezt ismételgette: „Semmiség!”. Ezek voltak az utolsó szavai. A kormányzói palotába szállították, ahol körülbelül 10 percen belül elvérzett.

A tettest még a helyszínen elfogták, és később fiatal korára való tekintettel életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, Princip azonban az első világháború befejezése előtt, még a börtönben meghalt.

A szerb szálak

Az összeesküvők nagyon fiatalok voltak, Nedeljko Čabrinović és Trifko Grabež még huszadik életévüket sem töltötték be. A szervezésben kulcs­szerepet játszó Gavrilo Princip és Grabež korábban Belgrádban folytatták tanulmányaikat, itt lettek a nagy délszláv egység fanatikus támogatói, majd 1914 júniusának elején átszöktek a Monarchia határán. Danilo Ilić révén a terroristák felvették a kapcsolatot az Ifjú Bosznia szervezet tagjaival, majd az elkövetkező hetekben Szarajevó közelében várakoztak. A fiatalok azután tértek vissza a bosnyák városba, miután tudomást szereztek Ferenc Ferdinánd látogatásáról, majd elkezdték a merénylet megszervezését. Az Ifjú Bosznia (szerbül Mlada Bosna) mozgalom egy elégedetlen fiatalokból álló szervezet volt. Sem anarchisták, sem szocialisták nem voltak, a jövőről alkotott elképzelésük sem volt egységes. A szervezet tagjait erős irodalmi tevékenység is jellemezte, ezért is érdekes, hogy 1910 és 1914 között hét alkalommal kíséreltek meg merényletet Bosznia–Hercegovinában az osztrák–magyar kormányzat és a Habsburg család tagjai ellen. Ehhez a mozgalomhoz tartoztak a Ferenc Ferdinánd elleni merénylet elkövetői is. Az előkészületek nyomai viszont egyértelműen Belgrádba vezettek. A Fekete Kéz ugyanis egy szerb nacionalista fegyveres szervezet volt. Néhány civil kivételével kizárólag olyan katonatisztekből állt, akik részt vettek I. Sándor szerb király 1903. évi meggyilkolásában. Az Obrenović dinasztiához tartozó szerb uralkodó ugyanis addig jó kapcsolatokat ápolt az Osztrák–Magyar Monarchiával, ami nem tetszett a franciáknak. Az ő támogatásukkal juttatták hatalomra Belgrádban a rivális szerb Karadorđević uralkodóházhoz tartózó Péter királyt, aki azonnal szakított a bécsi kapcsolattal és erőteljes francia és brit befolyást kezdeményezett a balkáni országban.

A Fekete Kéz élén Dragutin Dimitrijević ezredes állt, aki Apis fedőnéven a szerb katonai hírszerzést irányította. A Fekete Kéz különféle nacionalista egyesületekbe épült be, a többi között az 1908-ban alapított, zömmel civilekből álló Narodna Odbranába (Népi Védelem) is. Danilo llić publicista a legszorosabb kapcsolatban állt e fegyveres szervezettel. Ő volt az Ifjú Bosznia és a Fekete Kéz összekötője. Ilić származását tekintve boszniai

szerb volt, előbb kisebb településeken tanítóskodott, majd Szarajevóban bankhivatalnok és a Fekete Kéz helyi vezetője lett. Ő volt Gavrilo Princip segítője, a merénylet kitervelésében és végrehajtásában.

A Monarchia ultimátuma

A június 28-i szarajevói merénylet végül nemzetközi diplomáciai konfliktusok, valamint egy világégés kiindulópontja lett. A trónörökös elleni merényletet az Osztrák–Magyar Monarchia vezetése és Ferenc József a szerb nacionalizmus, közvetetten pedig a szerb állam számlájára írta. Hogy a balkáni királyság mennyiben volt felelős a támadásért, az ma is vita tárgyát képezi, az mindenesetre tény, hogy Princip megbízója, a Fekete Kéz vezetője a szerb titkosszolgálat ezredeseként szolgált. A Monarchia hamarosan ultimátumot küldött Belgrád számára, amelyben Szerbia szuverenitását sértő módon követelte a bűnösök felkutatását és a terrorszervezetek felszámolását. E sorok írója abban a szerencsés helyzetben volt, hogy láthatta az oplenáci szerb királyi birtokon lévő múzeumban azt az eredeti táviratot, amelyben az Osztrák–Magyar Monarchia ultimátumot adott Szerbiának és ezzel a távirattal elkezdődött az első világégés, ami több tízmillió ember életébe került.

Miután II. Miklós orosz cár 1914. július 25-én támogatásáról biztosította Szerbiát, a balkáni állam bátran szembeszegült szomszédja követelésével, ami aztán a Monarchia hadüzenetét vonta maga után.

A különböző diplomáciai szerződések révén, a szerbeket a franciák és a britek is támogatták az oroszokon kívül, így nemsokára kitört az első világháború, igaz ehhez a szarajevói merénylet csak az utolsó csepp volt a pohárban. A háborúra már készültek az akkori nagyhatalmak, itt elsősorban a német igények játszottak döntő szerepet, Berlin minél több afrikai és

ázsiai gyarmathoz szeretett volna jutni, amit a franciák és az angolok nem néztek jó szemmel. A világháború kirobbantásához kiváltó ok kellett, egészen a szarajevói merényletig. Akkor azonban felgyorsultak az események.

Miért éppen Ferdinánd?

Érdekes, hogy a szerbek miért választották célpontjuknak Ferenc Ferdinándot, aki köztudottan egy centralizált monarchiát akart, nem szerette a magyarokat, és inkább a szláv népekben bízott. A trónörökösnek nem volt könnyű a természete. Ridegsége, hiúsága, bizalmatlansága, örökös rosszkedve, összeférhetetlensége folytán népszerűtlen volt a bécsi udvarban, Ferenc József császárral való rendszeresebb kapcsolat nemhogy javított volna hűvös viszonyukon, hanem tovább növelte közöttük a távolságot, amelyet azután a rangon aluli házassága körüli hosszas civakodás végleg el is mélyített.

Jugoszlávia megalakulásakor, egészen a széteséséig, Gavrilo Principre mint nemzeti hősre tekintettek, a történelemkönyvekben a délszláv egyesülés mártírjaként írták le. Szarajevóban a merénylet helyszínén márványtábla jelezte a szerb fiatal tettét, viszont a közelmúltban lejátszódó délszláv háború befejezése után, miután megalakult az önálló Bosznia és Hercegovina, Gavrlio Princip megítélése már merőben megváltozott. A szerbek továbbra is hősként tekintenek rá, míg a bosnyákok és a horvátok csak szerb terroristának tartják.

Fiatal egyetemisták, a délszláv egység fanatikus támogatói voltak a tettesek