Húsz éve alapították meg a Kissolti Nyugdíjas Egyesületet

Megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte a minap a Kissolti Nyugdíjas Egyesület a művelődési házban. A jubiláló egyesületi tagokat a város vezetése, vidékről és helyből érkezett vendégek, valamint a dunavecsei, a kunadacsi, a domonyi, a nagyvenyimi és a baracsi testvérklubok képviselői köszöntötték.

A baon értesülése szerint a jubileumi rendezvényen Kalmár Pál, Solt város polgármestere mondott köszöntőt. A húsz év krónikáját Hegedűs Józsefné, az egyesület alapítója és elnök asszonya idézte fel szóban és képek­ben.

– Huszonnyolc alapító tag közös akaratával alakult meg egyesületünk 1999. július 12-én, városunk Kissoltként nevezett részén. Szerencsére a városvezetés is mellénk állt és az iskolában kaptunk egy helyiséget, ahol be tudtuk indítani a klubéletet. A kezdeti sikereket követően tagjaink száma egyre gyarapodott, majd a következő évben megalakítottuk dalkörünket is, háromfős citerazenekari kísérettel – emlékezett a kezdetekre az elnök asszony.

Az elmúlt két évtizedben a rendezvények sokaságát valósította meg a klub. Ehhez az önkormányzat, magánszemélyek, pályázatok és a helyi intézmények is nyújtottak anyagi támogatást. Kirándulásaik során megismerték hazánk tájait, szinte minden megyét bejártak. A megalakulás óta szerdánként összejönnek az egyesületi klubházban, az együttléteket író, költő, sportoló, nóta- és népdalénekes vendégek meghívásával színesítik. Rendezvényeiken alkalmanként részt vesznek helyhatósági képviselők, iskolások, óvodások, a helyi szociális otthon lakói is. Minden hónap végén tortával és társaik ajándékával köszöntik a kerek évfordulós szülinaposokat. A gasztronómiai élvezeteknek is hódolnak. Lecsófőző versenyt rendeznek éves rendszerességgel az iskolásokkal közösen, „Nagyanyáink főztje” néven. Célkitűzésük a generációk együttműködése, amely más programjaikban, például a gyaloglóklubban is megnyilvánul. Ünnepelnek farsangkor, anyák napján, gyermeknapon, karácsonyi ünnep­körben.

A dalkör rendszeresen fellépője a városi rendezvényeknek. Ebben az évben már tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Solti Tavaszi Napok keretében a Baráti Dalos Találkozót, ahova népdalköröket hívnak meg. Ennek köszönhetően sok-sok baráti kapcsolatot sikerült kiépíteni, többek között Solt erdélyi testvértelepülésének, Csíkdánfalvának nyugdíja­saival is. Az egyesület úgy működik, mint egy nagy család, ahol együtt örülnek a jónak, de az elesetteket sem hagyják magukra, ha valakinek egészségügyi vagy más problémája lesz, azt számon tartják, látogatják, segítik.

– A tizedik, és most a huszadik évfordulóra is kiadtunk egy-egy könyvecskét, amelyben összefoglaltuk a számunkra értékes, érdekes pillanatokat. Bízunk benne, hogy az utánunk jövő nemzedék történetünkből megismerheti annak a lehetőségét, hogyan élhet szép, minőségi idős kort – összegezte az elmúlt évek tapasztalatait Hegedűs Józsefné Marika, a Kissolti Nyugdíjas Egyesület vezetője.