Havas csúcsok közt készült a zenei videó

Varázslatos környezetben, földön és levegőben egyaránt helyt kellett állnia az előszállási Marton Pálnak. A Fejér megyei fiatalember egyedüli operatőre volt Borbély Zoltán (Phorte) új zenei videójának. Az élményeiről faggattuk.

– Hogy kerültél a produkcióba? – kérdeztük Marton Páltól.

– Egy kedves ismerősöm, Borbély Zoltán (Phorte) szerzője a dalnak, amelyhez a videó forgott. Az elmúlt években készültek közös produkcióink, valamint feleltem már korábbi zenéinek hangzásvilágáért. Megközelítőleg két éve külföldre költözött, és mivel azóta is tartjuk a kapcsolatot, lebeszéltünk egy találkozót Ausztriában, ahol összehozhatunk egy zenei videót az egyik új alkotásához, ami nem mellesleg éppen a kivándorlás témáját feszegeti, így kiváló helyszínként szolgált a település, ahol él (Kaprun), de forgattunk egy másik helyszínen, Zell am See városában is.

– Mi volt pontosan a feladatod?

– Elsősorban a földi és légi felvételek kivitelezése, de igyekeztem ötletekkel is hozzájárulni a folyamathoz. Természetesen minden döntés alapjául a közös megegyezés szolgált, szerencsére mindannyian nyitottak vagyunk a jobbnál jobb elképzelésekre, amikre szükség is volt, hiszen számos zavaró tényező állt az utunkba mindkét forgatási napon.

– Mik voltak ezek?

– Mivel itt Előszálláson teljesen tájidegen dolog a hegyi túra, azt hiszem az egyik legnagyobb nehézséget ez okozta számomra. Időjárásból sem sikerült kifogni a legelőnyösebbet, volt szél, eső és hó felváltva, ami ellen igyekeztünk védekezni, de pár alkalommal így is kockára tettük a felszerelés épségét. Sok jó lehetőség elúszott a szélsőséges körülmények miatt.

– Milyen érzés volt egy ilyen különleges helyen forgatni?

– Nagyon felemelő, bár a feladatra koncentrálva sokszor szinte csak terepasztalként tekintettem a környező hegyekre és erdőkre. Emellett persze volt lehetőség kikapcsolni is, panaszra nem lehet okom, hiszen minden irányból csodálatos kép tárult a szem elé. Külön öröm számomra, hogy egy igen szerencsés szögből sikerült megrepülni a Kitzsteinhorn csúcsát. Bármikor szívesen visszamennék, amire legközelebb májusban lesz alkalom a tervek szerint.

– Készítettél már klipet ehhez hasonló tájon, külföldön?

– Sajnos nem. Ez volt az első alkalom, amikor külföldön forgattam. Kedvelem a természetet, bár az általunk képviselt zenei irányzattal képez némi kontrasztot ez a képi világ, hiszen a hip-hop műfajról nem a természeti csodák jutnak eszébe az embernek. Mégis úgy gondolom, hogy ezt is meg kell mutatni, és mivel elsősorban nem egy csatornaszagú utcai stílust űzünk, ebben nincs is semmi összeférhetetlenség.

– Legutóbbi veled készült cikkünkben említetted, hogy hamarosan a te egyik dalodhoz is készül videoklip. Ennek hogy állnak az előkészületei?

– Nem szeretnénk elkapkodni a dolgot, egyelőre a tervezés van fókuszban. Mint korábban is említettem, egy remek csapattal dolgozunk ezen a projekten, ami szintén nem ebben a műfajban megszokott formában készül. Az alapokat lefektettük, a forgatókönyv készül, én pedig alig várom, hogy a közepébe csapjunk, mivel ez életem eddigi legigényesebb, legminőségibb produktuma lesz – ebben egészen biztos vagyok.