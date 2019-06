Zavaró a szirénázás – ezért van éjszaka is hangjelzés

A nyárestéken valamennyiünk ablaka nyitva van, az utca zajai így fokozottabban szűrődnek be az otthonokba. A lakosság részéről sok panasz érkezik, mert hangos a mentő-, tűzoltó- és rendőrautók szirénája.

A forgalom az éjszakai-hajnali órákban jelentősen gyérebb, a megkülönböztető jelzést használó járművek mégis sokszor használják fény- és hangjelzésüket is. Gondolnánk, hogy ez nem indokolt ilyenkor már, ráadásul többek pihenését is zavarja a sziréna.

Azt a közlekedés minden résztvevője pontosan tudja, hogy a megkülönböztető jelzést használó járművekre más KRESZ-szabályok vonatkozhatnak, mégis nehezményezzük az éjszaka csendjében felharsanó szirénát. Arról, hogy erre miért is van szükség, Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagyot, fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivőt kérdeztük.

Megtudtuk, hogy a tűzoltóautók vonulása esetén a megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használata jogszabály szerint kötelező, függetlenül a napszaktól. A kék lámpa és a sziréna egyaránt fontos a tűzoltók és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága szempontjából, hiszen figyelmezteti a gyalogosokat és a gépkocsivezetőket a tűzoltóautók érkezésére. Ez éjszaka, korlátozott látási viszonyok között legalább olyan fontos, mint nappal, hiszen ilyenkor a városokban sok jelzőlámpa csak sárgán villog, ráadásul nem tudhatjuk, vannak-e bármilyen, a tűzoltóautó észlelését gátló körülmények, például hangosan szóló rádió vagy a közlekedő által használt fülhallgató.

A megkülönböztető jelzések használatát pontos jogi előírások szabályozzák (1/1975.(II.5.) KPM-BM rendelet, 49. paragrafusa) így arról nem önkényesen döntenek ezeknek a járműveknek a vezetői. Háttérkutatásunkból az is kiderült, hogy a jármű hangjelzésének erejét lehet mérsékelni is. A talajtól 0,5-1,5 méterre kell megkeresni a mérendő legnagyobb hangnyomásszintet, amelynek a gépjárművel szemben és az arra 45 fokos szöget bezáró területen minimálisan 103 decibelnek, attól oldalra pedig 98 decibelnek kell lennie. A maximális zajszintet azonban nem szabályozzák.