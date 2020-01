Ma már azon szülők gyermekeit is gyógyítja, akiket egykoron még gyermekként látott el

A település gyermekorvosa, dr. Khalil Nadir maga is nagycsaládos ember, hiszen hat gyermek boldog édesapja.

A doktor igazi lokálpatriótaként elmondta, hogy nagyon örül a most felújított rendelőnek is, és ígéretet kapott Molnár Tibor polgármestertől arra, hogy a felnőttorvosi rendelő után a következő lépés a gyermekorvosi rendelő felújítása lesz. Arról, hogy milyenek is az iváncsai gyerekek, a mintegy húsz éve itt dolgozó gyermekorvos nagy szeretettel beszélt. Nagyon örül, hogy itt lehet, az emberek megismerték, vannak közöttük már olyanok, akiket még gyerekként látott el, és akik ma már szülőként is „rábízzák” gyermekeik egészségét. Iváncsainak tartja magát, itt is szeretné tölteni élete hátralevő részét, itt van a háza, itt van a családja.

Elmondta, hogy még 1979-ben, államközi egyezmény kertében, Szudánból jött Magyarországra tanulni az egyetemen.

Egy évnyi nyelvtanulással eltöltött idő után kezdte meg tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ahol hat évet töltött, ezt követően öt évre hazament Szudánba. Majd visszajött és 1990 óta folyamatosan itt él Magyarországon. A szakképzés alatt több helyen is dolgozott, a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban, a Debreceni Egyetem, majd a Pécsi Egyetem Klinikai Központjában. A szakvizsga megszerzése után a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályán dolgozott, dr. Sipos Edith főorvos asszony mellett. 1999. június 1-jén került Iváncsára, azóta itt van. Hat gyermeke – négy lány és két fiú – itt nőtt fel. Közülük kettő már orvos. Egyikük férjhez ment és hazaköltözött Szudánba, a másik Gyulán praktizál aneszteziológusként.

Harmadik gyermeke harmadéves fogorvostan-hallgató Szegeden. A többiek gimnáziumban tanulnak. Munkája mellett úgy is kötődött a család Dunaújvároshoz, hogy a legidősebb gyermeke a Széchenyi gimnáziumba járt. Talán az elején kellett volna megkérdeznem azt, hogy miért pont Iváncsa? Khalil Nadir elmondása szerint egy véletlen folytán került ide. Akkor hirdettek ide egy állást, amelyre hárman pályáztak, ő nyerte el. Nem bánta meg, jól érzi magát itt, és szeretik az emberek is. Ennél több pedig nem kell!