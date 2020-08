Százhúsz kilométer hosszúságú, négysávos utat hoznak létre

Közel 120 kilométer hosszúságú négysávos út jön lére az M1-es és az M7-es autópálya érintésével. Elkezdődött az M81-es főút tervezése, amely az új komáromi Duna-hídtól az M1 és az M7 érintésével teremt négysávos kapcsolatot a szintén előkészületben lévő M8 autóútig – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Székesfehérváron.

Az országos közlekedésfejlesztési tervekbe ágyazottan mutatták be csütörtökön azt, mi várható a közeljövőben a 81-es út négysávosítása kapcsán. Ennek a tájékoztatónak a keretein belül került szóba a fehérvári Auchan-körforgalom problematikus helyzete is, amire szintén volt válasza Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak.

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere volt a házigazdája a találkozónak, amelyen az államtitkár mellett részt vett Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint Fejér két érintett országgyűlési képviselője: Vargha Tamás és Törő Gábor is.

Mosóczi László államtitkár elmondta: történelmi, de legalábbis közlekedéspolitikai jelentőségű fejlesztések várhatóak a 81-esen. Mint ismeretes: tavaly márciusban döntött a kormány, hogy a fejlesztést el kell kezdeni, amelynek keretében M81 néven kialakulhat a négysávossá bővített 81-es, valamint 13-as főút is. Az Útprogram néven indult országos közúthálózat-fejlesztési projekt megyei vonatkozása országos szinten épp olyan fontos, mint a helyiek számára, vázolták fel a résztvevők, kiemelve, hogy a fejlesztéskor a gazdasági szereplők igényeit is figyelembe véve alakították ki a terveket. A 2016-ban elindított, 3200 milliárd forint keretösszegű Útprogram célja az, hogy 2025-re mind a 23 megyei jogú város elérhetővé váljon négysávos úttal. A Komárom–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd közti 120 kilométeres szakaszra vonatkozó tervezési szerződéseket idén májusban írták alá. A politikus kitért rá, hogy az új út a 13-as és 81-es főutak négysávosításával vezetne az M7-ig, onnan pedig a 63-as főút bővítése a terv Sárbogárdig. Utóbbi esetében a tanulmánytervek vizsgálják egy új, önálló nyomvonal lehetőségét is. Megemlítette, hogy a sárbogárdi végpont az M8 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik majd, amely a szintén előkészületben lévő, a Balaton mellől a dunaújvárosi Pentele-hídon és Kecskeméten át a Dél-Alföldig vezető 100 kilométeres útszakasz.

Az államtitkár a hosszabb távú tervekről elmondta, hogy az M8 az M7-M6-M5 autópályák összekapcsolása után az M3 autópályáig folytatódhatna, az Egerhez vezető, nyáron átadott M25-nél érve el a sztrádát. Egy másik, még nagyobb körgyűrű – amelynek egyes elemei már készek – Sopronból indulva haladhatna Szombathelyen, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Kaposváron, Pécsen, Mohácson, Szegeden, Békéscsabán és Debrecenen át egészen Nyíregyházáig.

Elhangzott: többéves háttérmunka várható, mielőtt a kivitelezés megkezdődhet: hatástanulmányok, környezettanulmányok, engedélyek, kiviteli tervek kialakítása, majd pedig ezek után választható ki a kivitelezést végző cég. Az államtitkár hatéves munkafolyamatot prognosztizál, Törő Gábor pedig azt, hogy legalábbis az alapkő letétele 2022 májusában várható. (Forrás: magyarépítők.hu, feol.hu)