Rászorulóknak segítenek az adománygyűjtéssel

Helyi alapítvány kezdeményezte az adománygyűjtést, amelyhez a polgármester, vállalkozók és magánszemélyek, valamint az önkormányzat is csatlakozott. A rászoruló családokat kívánják segíteni a gyűjtés által.

A közelmúltban a településen a Kisboldogasszony Alapítvány 66 idős korú személy és rászoruló család számára adott át csomagot, amelyben élelmiszereket juttattak el a számukra. A házhoz szállításban a község karitász csoportja is segédkezett.

Ezen a megmozduláson felbuzdulva Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere magán­emberként további 20 családnak biztosított fertőtlenítő- és tisztítószerekből, illetve élelmiszerekből álló csomagot, amelyben liszt, cukor, tészta, alma, kézfertőtlenítő, szappan és egyéb más, jelen helyzetben fontos cikk kapott helyet. A polgármester felajánlásához egy helyi, pékséget üzemeltető vállalkozó és egy magánszemély is csatlakozott, akik kenyeret és sárgarépát biztosítottak az elkészített csomagokba. A családok ajánlásában a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola vezetősége, a Perkátai Szociális Központ, a Szivárvány óvoda, a védőnői szolgálat, illetve a katolikus karitász helyi szervezete segédkezett, valamint a Kisboldogasszony Alapítvány elnöke, Virág Györgyné is támogatta a kezdeményezést.

2020. április 1-én a Perkátáért Közalapítvány kisbuszával vitték ki a családokhoz az adományokat, akik örömmel fogadták a támogatásokat, amelyek mellé házilag készített szájmaszkokat is biztosítottak.

Ezt követően adódott az ötlet, hogy a járványból kifolyólag kialakult helyzet miatt az önkormányzat által koordinált adománygyűjtést szervezzenek a településen.

– A szervezett adományozásnak mind az adománygyűjtés, mind a beszerzés része fontos és nehéz feladat, nem beszélve az adományok rászorultaknak történő átadásáról. Ezért az eddigi legjobb perkátai gyakorlatokat ötvöző rendszert hozzuk létre. Az adományokat a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által alapított Perkátáért Közalapítvány számlaszámára kérjük azoktól, akik a veszélyhelyzet ideje alatt szeretnék segíteni a perkátai rászorult családokat – nyilatkozott ezzel kapcsolatosan Somogyi Balázs. A polgármester további információként megosztotta azt is, hogy a közalapítvány mindig a beérkezett támogatások erejéig adna csomagokat oly módon, hogy a minden péntek reggelig megérkezett támogatásokból, a következő hét közepén osztaná ki az egyencsomagokat, amelyeket a perkátai élelmiszerüzletektől rendelnének meg.

A boltosok egy előre meghatározott áron lennének felkérve a csomagok elkészítésére. Az adományozásra való felhívás már meg is jelent a település hivatalos weboldalán, valamint a közösségi felületeken is, s az önkormányzat várja a felajánlásokat.