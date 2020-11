Kegyetlen csapásokat kap a tüzet átélt iváncsai kisfiú

November 21-én pusztító tűz martaléka lett egy fiatal édesanya és kétéves kisfiának otthona minden használati tárgyukkal együtt. Fotós kollégámmal ezért hétfőn Iváncsára igyekeztünk, hogy szerkesztőségünk segíteni akaró szándékát a közvélemény erejével megtoldva támogathassuk a bajbajutott családot.

Első lépésként a település polgármesterét, Molnár Tibort kerestük meg telefonon, hogy elérhetőséget kérjünk a tűzvész károsultjaihoz. Sikerrel jártunk. A bajbajutott édesanyával, Bakonyi Csörsz Zsófiával megbeszéltünk egy találkozót, hogy tájékoztathassuk az olvasókat. Azonban a telefonos egyeztetést követően egy ismeretlen hölgy hívott vissza, és fenyegető, emelt hangon közölte, hogy a riporthoz ő nem adja a beleegyezését, sőt kihangsúlyozta, hogy még a környékre se tegyük be a lábunkat. Azonban mind a nevét, mind az elhangzottak komolyan vételéhez nélkülözhetetlen jogalapját elfelejtette közölni velünk. Így aztán csak azért is útnak indultunk, mert ha nem is lesz riportunk az édesanyával, a kisfiú sorsáról első kézből információt szolgáltatni – ezt mindenképp fontosnak ítéltük.

Alig értünk be a faluba, máris szembesültünk a katasztrófával.

A lakhatatlanná vált családi ház a Vörösmarty utcában, a település egyik főutcájában található. Mivel fotó készítését a ház tulajdonosa nem engedélyezte, ezért a tűz elképesztő pusztításának pontos megítéléséhez a katasztrófavédelem információit idézem, amely szerint négy víz­sugárral előbb körülhatárolták, majd megfékezték a tüzet. Ugyanis a családi ház teljes tetőszerkezete lángra kapott, két gázpalack pedig még a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbant az épületben, a harmadik palackot az egységek kihozták és visszahűtötték. Az épület lakhatatlanná vált.

Az iváncsaiak polgármesterét, Molnár Tibort kértük meg, legyen segítségünkre, hogy megérthessük a helyzetet és a lehetőségeinkhez képest segíthessünk a bajbajutottakon.

– November 21-én, szombaton sajnálatos tűzeset történt a faluban. Egy nagyon nehéz helyzetben lévő család háza részben, a benne lévő használati tárgyaik pedig szinte teljesen megsemmisültek. A katasztrófavédelem oltásban is közreműködő szakemberei egyértelműen megállapították, hogy a tűz a tető javítása közben keletkezett. Ugyanis a ház nagyon beázott, ennek kiküszöbölésére a család segítséget kért barátaitól. A megoldást kátránypapíros javításban látták, amely a tetőre helyezés közben olyan mértékű tüzet okozott, amelyet sem ők, sem pedig a tűzoltók, nem tudtak már megakadályozni anélkül, hogy lakhatatlanná ne váljon az épület. Az édesanya és a kisgyermek elhelyezését ideiglenesen a tetőjavításban is segíteni szándékozó barátok vállalták fel. Ők telefonáltak a riport letiltásával kapcsolatban is. Ezt azért tudom, mert engem is felhívtak, de én vállalom a nyilatkozatot, mert csak úgy lehet segítséget kérni, ha az adományozók tisztán láthatják a helyzetet – mondta el a polgármester.

– Az édesanya és kisfia helyzete nagyon sanyarú. Az anyuka egyedül neveli kétéves gyermekét, ugyanis a csöppség édesapja öt hónappal ezelőtt súlyos betegség következtében elhunyt. Jelenleg még csak épülőben van a bölcsőde Iváncsán, ezért az édesanya nem tud dolgozni. Információim szerint a nagyszülők segítségére nem számíthatnak. Ezért már a tűz előtt is mindennapos problémát jelentett a megélhetés a családnak, többször nyújtott már eddig is segítséget számukra az önkormányzat. Jelenleg minden körülményt és lehetőséget megvizsgálunk, és igyekszünk a legjobb megoldásokat megtalálva segíteni. Ez kötelességünk és emberi igényünk is egyszerre, elsődlegesen a gyermek érdekeit szem előtt tartva. Ezért polgármesteri hatáskörömben ötszázezer forint segélyt állapítottam meg a ház felújítására – tájékoztatott Molnár Tibor. Hozzátette:

– Ennek a szomorú eseménynek a kapcsán nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyi jóérzésű ember mozdult meg a bajbajutottak megsegítésére szinte azonnal. Rengeteg ruha és pelenka adomány érkezett, de a ház felújításához szakemberek is felajánlották a munkájukat, többen a beépítéshez szükséges anyagokkal együtt. Azonban a ház nem a szóban forgó család tulajdona, annak nagyobb hányada felett majd az elhunyt édesapa első házasságából született gyermeke rendelkezhet. Így nem biztos, hogy segítség lesz a most fedél nélkül maradt Bakonyi Csörsz Zsófiának és kisfiának, ha a házat felújítjuk az adományozók segítségével, mert könnyen lehet, hogy azt a többségi tulajdonos esetleg értékesíteni szeretné, ezért egyeztetést kezdeményeztünk vele is.

Jelenleg a településen dolgozó és a család helyzetét és szükségleteit jól ismerő Veszeli Józsefné védőnővel és Dani Csilla családsegítővel egyeztetve az önkormányzat a családnak szánt gyorssegélyt az Iváncsáért Közalapítvány számlájára utalta át. Úgy határoztunk, hogy család részére biztosított pénzadományokat elkülönítetten kezeljük, annak felhasználásáról a családdal egyeztetve a polgármester, a védőnő és a családsegítő közösen dönt majd.

Eddig jutottunk az iváncsai leégett ház és a novemberi hidegben otthon nélkül maradt család történetében. Bakonyi Csörsz Zsófia és kisfia baját nem szerettük volna tovább tetézni azzal, hogy a jelenleg számukra szállást adó akaratával szemben mégis megszólítjuk őket. A leégett ház többségi tulajdonosát is megkerestük, de nem kívánt nyilatkozni és a házról készített fotók megjelenéséhez sem járult hozzá. Sok kérdés maradt nyitva, ezért mindenképpen szándékunkban áll majd visszatérni, és megmutatni, hogyan tudott segíteni a sok adomány a kisfiú életében, hiszen ebben a történetben ő a legfontosabb szereplő.