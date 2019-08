Dunaújvárosiak Tusványoson – mert bizonyosan „Egy a tábor!”

Mindig öröm és várakozás, amikor magyar csoport érkezik Tusványosra, és részt vesznek a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egy-egy beszélgetésében – érdeklődésüknek megfelelően, szabadon.

Az is igaz, hogy a dunaújvárosiak ezúttal Csíkszeredán megszállva több utazásban is részt vehettek az ezeréves magyar határig, vagy az Úzvölgyébe. Hum László, aki hivatását tekintve bűnmegelőzési és kábítószerügyi koordinátor, régóta tervezte, hogy eljön Tusványosra, de a Csíki medencére is kíváncsi volt.

– Az elmúlt héten egészen különleges élményben volt részem. Ezek semmitmondó szavak ahhoz képest, amit érzek ezzel kapcsolatban. Éppen ezért is gondolom, hogy egyetlen, akár képes beszámoló sem tudja megértetni, hogy ott miről is van szó valójában. Azt gondolom, hogy valamennyiünknek el kell oda menni. Odamenni, meghallgatni azokat az embereket, akik évtizedek óta kiteszik magukat az önkénynek azért, hogy a valóságot megőrizzék az ellenséges nemzeti történelemhamisítással és durva asszimilációs szándékkal szemben. Rengeteg példát tudnék most már magam is felsorolni, de mindebből kiemelkedik az ezeréves határnál tett látogatásunk.

Azzal, hogy előtte meghallgathattuk Deáky András szívszorító és csodaszámba menő történetét az állammal folytatott küzdelméről az egykori vasúti őrház fennmaradásáért, hogy aztán láthassuk azt a gyönyörűen felújított kis épületet a hozzá tartozó védelmi rendszerrel – aminek egyértelműen látható funkciója volt hazánk védelme –, nos, szerintem mindannyiunk szemébe könnyeket csalt. Nem kevésbé volt érzelmeket keltő az a tény, hogy az országúton a sorompónak és határőr házikónak már csak a helyét tudják megmutatni a helyiek (ahol „véletlenül” éppen egy idegen nemzet öntudatos tagjának háza áll, idegen lobogóval feldíszítve). Nekem az is érdekes adalék, hogy a közösségi hálón csoportosítva publikált képeimre a legtöbb reakció éppen az ezeréves határ képeire érkezett – bizonyítva azt, hogy a többeket foglalkoztató kérdésekről van szó. Megerősítő érzés volt látni arrafelé azt, hogy egy másik nemzet becsületes tagjaiban is tiszteletet ébreszt az igazság védelme.

Nos, ezzel a leginkább kontrasztos és felemelő élmény pedig maga Tusványos, ahol a meseszép Erdély szívében olyan közösségi munka folyik egy héten át, ami a magyar nemzet valamennyi elképzelhető aspektusát elemzi és fejleszti. Számomra a hangsúly mindebben a közösségen van. Vendéglátóink, akik mélyrehatóan ismerik az anyaország viszonyait is, velünk együtt a legnagyobb veszélyt az egységes akarat hiányában látják. Ez ellen a legjobb orvosság maga Tusványos, s bármennyire illuzórikusnak is tűnhet, szerintem valamennyi világnézeti, vagy politikai csoportosulásnak részt kellene ebben venni – amennyiben valódi célja a magyarság fennmaradása. Mert hát – „Egy a tábor!”.

Kubovics Árpád mentőápoló, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány kuratóriumi elnöke feleségével együtt jött el, még sohasem jártak Erdélyben. Úgy gondoltuk, akkor épp itt az ideje a mély vízzel kezdeni, Csíkban. S hogy mit adott számára az elmúlt egyhetes utazás, azt még két futás közt is szívesen mondta el:

– Izgalommal, kíváncsisággal és egy kis szorongással is vártam az indulást. Mindezt kiegészítette, hogy középiskolás korom óta nem volt olyan nyaralásom, amit nem családi körben, vagy jó barátokkal, hanem többségében ismeretlen személyekkel töltöttem volna. A megismert székelyföldi tájak lenyűgöztek. Különösen örülök annak, hogy nem csak a turisták által gyakran látogatott helyeken fordultunk meg. Az Úzvölgyébe tett kirándulás során egy igazán vadregényes tájat láthattam. Közben pedig egy igaz magyar ember, Gergely József vadőr segítségével olyan részleteit ismerhettem meg a két világháború történetének, amit igazán csak a helyszínen lehetett átérezni. Remélem, hogy kis csapatunk látogatása is egy kicsi segítséget jelent a honvédtemető megmentéséért folytatott küzdelemben.

– Érintett is lettél Tusványoson, ahogy kiderült!

– Számomra legérdekesebb előadás a felvidéki magyarságról és ehhez kapcsolódóan Eszterházy Jánosról szólt. Családom is érintett a kérdésben, hiszen szüleimet a Galánta mellett található Nagymácsédról telepítették ki 1947-ben. A beszélgetést követően szót válthattam Csáky Pállal, aki jó ismerője a szlovák politikai helyzetnek, és igazi képviselője a felvidéki magyarságnak.

– És azért futottál is, mégpedig Csíksomlyóba?

– A kirándulás során kétszer tudtam hódolni kedvelt időtöltésemnek, a terepfutásnak. A futás itthon is fontos része életemnek. Igyekszem, hogy a heti 60 km meglegyen. Először a Csíkszereda feletti elhagyott kőbányát fedeztem fel, majd a csíksomlyói nyeregbe futottam el. Ennek során, miközben a szekérutakon lábaltam, többször gondoltam az ezen utakon zarándokoló sokaságra, akik a pünkösdi búcsúra igyekeznek. Ez volt az én személyes zarándoklatom. A nyeregbe érve a szabadtéri oltár mögötti régi kápolna tövében hálát adtam a teremtőnek, hogy sikerült ide is eljutnom. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy visszagondolva az elmúlt hét eseményeire azt a következtetést vonhatom le, hogy életre szóló élményben volt részem. Csodálatos emberekkel és tájakkal ismerkedhettünk. És bátran ajánlom mindenkinek, hogy keresse fel a Székelyföldet. Nekünk és nekik is nagyon fontos. Hisz’ egy a tábor és egy a zászló!

A tusványosi miniszterelnöki beszéd előtt volt szerencsénk megszólítani az őt megérkezésekor köszöntő Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregylet kapitányát, Mihály Józsefet is, aki a huszároktól tapasztalt egyenességgel, nyílt egyértelműséggel ismételte meg a bővebb köszöntőt.

– Teljes szívvel és lélekkel fogadtam, mint ember, s mint hagyományőrző huszár is. Ez az ember megérdemelte azt a köszönetet, amit mondtam. A történelem viharai sok sebet ejtettek hazánk testén, de mindig megszülte egy anya azokat a fiakat, akik megmutatták a helyes utat. Mi nem határon túli magyarok vagyunk, mi a nemzet szerves része vagyunk. A jelenlegi országhatárok nem egyeznek meg a nemzet határával, ezért úgy mondom, hogy Kárpát-haza. Kilencven évig nem volt hazánk, csak szülőföldünk. Hála Istennek, Orbán Viktor miniszterelnök úr jóvoltából és a magyar kormány jóvoltából hazánk is van, köszönet érte! Azt hiszem, mást nem tudunk tenni, mint imáinkba foglaljuk, mert ma még ez a legnagyobb súlyú. S ha gyermekeinket úgy tudjuk nevelni, hogy szavak mögött ember álljon, ígérete kővé váljon, vagy ami minden székely kapura fel van írva: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez hűtlen ne légy soha, magyar!”, akkor lesz magyar jövő. Lesz összefogás, mert bár 907 április 3-án a pápa és a germán királyság dekrétumba foglalta („decretum… Ugros eliminandos esse”, azaz „elrendeljük… hogy a magyarok kiirtassanak”), hogy irtsátok ki a magyarokat. Aztán ez nem sikerül, mert Árpád apánk olyan csapást mért rájuk, hogy 127 évig színüket se láttuk. Erőt, tisztességet, méltóságot, becsületességet hivatása teljesítésében, ezt kívánom Orbán Viktornak, mert, ahogy írva vagyon: „Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt!”.

A hazafelé tartó úton persze megálltunk Korondon, de egy jó kávéra is meginvitáltak minket Csíkból eljövet Székely­udvarhelyen, ahová Dunaújváros idén március 15-én küldött városzászlót Gálfi Árpád polgármester felhívásának és az elköteleződésnek is eleget téve. (Erről egy későbbi lapszámunkban.)